Захід не засвоїв уроку з вторгнення росії в Україну й повинен стати жорсткішим - Кемерон
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон попереджає, що Захід не виніс уроку з російського вторгнення в Україну і повинен бути жорсткішим щодо авторитарних опонентів у більш жорсткому світі.
Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон вважає, що Захід так і не засвоїв урок з вторгнення росії в Україну. Про це йтиметься у його першій промові на посаді міністра закордонних справ за межами парламенту, пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Кемерон впевнений, що Захід не засвоїв урок російського вторгнення в Україну й що авторитарні супротивники лише активізуються, якщо Захід проявить нерішучість або надмірну обережність.
Ми повинні бути жорсткішими у жорсткішому світі. Якщо незаконне вторгнення Путіна нас чогось і навчило, так це того, що коли ми робимо занадто мало і занадто пізно, це лише стимулює агресора до подальших дій
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Глава МЗС Британії наполягає, що у Британії є шанс послабити російський вплив у Центральній Азії, заявивши про можливість зміцнення двосторонніх відносин з країнами, які "вбачають у деструктивній, революційній політиці наших супротивників загрозу своїй безпеці й процвітанню".
Доповнення
Окрім того, Кемерон підійматиме тему витрати на оборону серед країн-членів НАТО. За його словами, нагальним завданням є не лише досягти цільового показника у 2%, виділених на оборону від ВВП, але й перейти до встановлення 2,5% як до нового орієнтиру.
У виданні додають, що серед країн, які все ще значно відстають від 2-відсоткового показника — Іспанія, Бельгія і Канада.
Нагадаємо
Раніше у Bloomberg заявили, що Британія прагне підірвати монополію росії на ринку уранового палива, яке, як очікується, відіграватиме ключову роль у забезпеченні енергією нового покоління невеликих реакторів.