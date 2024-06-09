Британські ВМС повідомили про атаку на судно біля берегів Ємену
Київ • УНН
Вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди піддалося ракетному обстрілу біля берегів Ємену недалеко від Адена, в результаті чого виникла пожежа, яка була швидко погашена, ніхто не постраждав.
Судно зазнало атаки біля берегів єменського порту Аден. Про це повідомило Управління морських торгових операцій Великобританії (UKMTO) при британських ВМС у соцмережі Х, передає УНН.
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Капітан судна повідомив UKMTO про інцидент за 150 км на південний схід від Адена. З'ясовують обставини атаки.
За даними британської компанії Ambrey, що спеціалізується на морській безпеці, під удар біля Адена потрапило вантажне судно, яке йшло під прапором держави Антигуа та Барбуда. По судну випустили щонайменше дві ракети, одна з них потрапила в ціль. Виникла пожежа, її швидко загасили. Про постраждалих не повідомлялося.
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