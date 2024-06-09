Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Аден. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети Х, передает УНН.

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Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 150 км к юго-востоку от Адена. выясняют обстоятельства атаки.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, под удар возле Адена попало грузовое судно, которое шло под флагом государства Антигуа и Барбуда. По судну выпустили по меньшей мере две ракеты, одна из них попала в цель. Возник пожар, его быстро потушили. О пострадавших не сообщалось.

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