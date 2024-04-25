США остановили противокорабельную ракету и уничтожили беспилотники из Йемена

США остановили противокорабельную ракету из Йемена. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По данным Центрального командования США (CENTCOM), была остановлена противокорабельная баллистическая ракета Хути, запущенная с территории Йемена, против судна под флагом США.

В заявлении CENTCOM отмечается, что никаких ранений или повреждений не было зафиксировано среди членов экипажа судов США, коалиции или коммерческих судов.

Кроме того, силы США осуществили мероприятия по уничтожению четырех беспилотников в Йемене.

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