В Аденском заливе у берегов Йемена злоумышленники захватили судно Central Park, которое шло под либерийским флагом Либерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ссылкой на Associated Press.

Детали

Управляющая компания Zodiac Maritime назвала захват "инцидентом, связанным с пиратством". Представитель американского оборонного ведомства на условиях анонимности подтвердил факт нападения в комментарии Associated Press, но пока нет информации о том, какая именно группировка стоит за нападением.

Сейчас приоритетом является безопасность 22 членов экипажа, находящихся на борту судна. На судне, управляемом турецкой компанией, находится многонациональный экипаж, состоящий из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозит полный груз фосфорной кислоты - говорится в заявлении Zodiac.

Аѕѕосіатеԁ Press пишет, что лондонская компания Zodiac Maritime является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. Ранее на суда этой компании уже совершались нападения, в том числе с помощью дронов числе с помощью дронов, которые связывают с напряженными отношениями Израиля и Ирана.

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