Ізраїль розгортає військові кораблі в Червоному морі через атаку єменських хуситів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В ЦАХАЛ заявили, що у зв’язку з атакою єменьских хуситів, підтриманих Іраном, Ізраїль район Червоного моря, розмістивши там ракетні катери. Про це повідомили Reuters, пише УНН.
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Зображення, розповсюджені військовими, показали корвети типу «Саар», які патрулюють біля порту Ейлат у Червоному морі
Наразі Ізраїль розглядає цей напрямок, як новий фронт, оскільки війна в Газі спровокувала агресію з боку прохамасівських сил, пов’язаних з Іраном, в інших регіонах.
Нагадаємо
Вчора підтримуваний Іраном рух хуситів в Ємені заявив, що обстріляв Ізраїль безпілотниками і балістичними ракетами під час трьох окремих операцій. Також хусити анонсували нові удари в разі продовження війни Ізраїлю з ХАМАС у Газі.
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