Єменські повстанці вдарили по Ізраїлю та анонсували нові атаки

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Підтримуваний Іраном рух хуситів в Ємені заявив, що обстріляв Ізраїль безпілотниками і балістичними ракетами під час трьох окремих операцій. Також хусити анонсували нові удари в разі продовження війни Ізраїлю з ХАМАС у Газі. Про це повідомили France 24 із посиланням на заяву повстанців, пише УНН.