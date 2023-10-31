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The Guardian

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Єменські повстанці вдарили по Ізраїлю та анонсували нові атаки

Київ • УНН

 • 43833 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Підтримуваний Іраном рух хуситів в Ємені заявив, що обстріляв Ізраїль безпілотниками і балістичними ракетами під час трьох окремих операцій. Також хусити анонсували нові удари в разі продовження війни Ізраїлю з ХАМАС у Газі. Про це повідомили France 24 із посиланням на заяву повстанців, пише УНН.

Єменські повстанці вдарили по Ізраїлю та анонсували нові атаки

Цитата

"Наші збройні сили випустили велику партію балістичних і крилатих ракет і велику кількість безпілотників по різних цілях ізраїльського ворога на окупованих територіях", - написав у X офіційний представник Збройних сил Ємену бригадний генерал Яхья Саріє.

Доповнення

Як повідомляє France 24, повстанці також заявили, що "продовжуватимуть завдавати ударів ракетами й безпілотниками доти, доки не припиниться ізраїльська агресія.

Абдельазіз бен Хабтур, лідер єменських хуситів заявив, що повстанці є "частиною осі опору" проти Ізраїлю, до якої входять підтримувані Тегераном угруповання в Лівані, Сирії та Іраку, і ведуть боротьбу як "словами, так і за допомогою безпілотників".

"Це єдиний фронт, і існує координація, спільний оперативний штаб і спільне командування всіма цими операціями", - сказав він.

Довідко

Хусити захопили столицю Ємену Сану у 2014 р. і контролюють значні території країни

Раніше

Ізраїльські військові заявили, що "вторгнення ворожого літака" призвело до ввімкнення попереджувальних сирен в Ейлаті, курорті на Червоному морі. А потім повідомили, що перехопили ракету "поверхня-поверхня", випущену в бік ізраїльської території, яка була "успішно перехоплена системою протиповітряної оборони "Стріла"".

19 жовтня ВМС США заявили, що їх військовий корабель, який діяв на Близькому Сході, перехопив кілька цілей біля узбережжя Ємену випущених хуситами, можливо, по Ізраїлю.

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