Йеменские повстанцы ударили по Израилю и анонсировали новые атаки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Поддерживаемое Ираном движение хуситов в Йемене заявило, что обстреляло Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами во время трех отдельных операций. Также хуситы анонсировали новые удары в случае продолжения войны Израиля с ХАМАС в Газе. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление повстанцев, пишет УНН.
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"Наши вооружённые силы выпустили крупную партию баллистических и крылатых ракет и большое количество беспилотников по различным целям израильского врага на оккупированных территориях", - написал в X официальный представитель Вооружённых сил Йемена бригадный генерал Яхья Сарие.
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Как сообщает France 24, повстанцы также заявили, что "будут продолжать наносить удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия.
Абдельазиз бен Хабтур, лидер йеменских хуситов заявил, что повстанцы являются "частью оси сопротивления" против Израиля, в которую входят поддерживаемые Тегераном группировки в Ливане, Сирии и Ираке, и ведут борьбу как "словами, так и с помощью беспилотников".
"Это единый фронт и существует координация, общий оперативный штаб и совместное командование всеми этими операциями", — сказал он.
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Израильские военные заявили, что "вторжение вражеского самолета" привело к включению предупредительных сирен в Эйлате, курорте на Красном море. А затем сообщили, что перехватили ракету "поверхность-поверхность", выпущенную в сторону израильской территории, которая была "успешно перехвачена системой противовоздушной обороны "Стрела"".
19 октября ВМС США заявили, что их военный корабль, действовавший на Ближнем Востоке, перехватил несколько целей у побережья Йемена выпущенных хуситами, возможно, по Израилю.