ЦАХАЛ вперше з початку війни застосував систему Arrow для перехоплення у районі Червоного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. ЦАХАЛ вперше з початку війни застосував систему ППО Arrow ("Стріла") для оперативного перехоплення загрози з боку Червоного моря. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.
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«Ракета класу "земля-земля" була випущена в бік ізраїльської території з району Червоного моря і успішно перехоплена системою протиповітряної оборони "Стріла", - ідеться у повідомленні ЦАХАЛ. - Перше оперативне перехоплення ЗРК "Стріла" з початку війни".
Деталі
Зазначається, що системи виявлення ЦАХАЛ відстежили траєкторію польоту ракети, яка була успішно перехоплена ЗРК "Стріла" в оптимальний оперативний момент і в оптимальному місці.
Окрім того, у вівторок вранці винищувачі ВПС були підняті в повітря через повітряну загрозу, виявлену в районі Червоного моря, і перехопили повітряні загрози, що пролітали в цьому районі. Уточнюється, що усі повітряні загрози були перехоплені за межами ізраїльської території.
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