ЦАХАЛ впервые с начала войны применил систему Arrow для перехвата в районе Красного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. ЦАХАЛ впервые с начала войны применил систему ПВО Arrow ("Стрела") для оперативного перехвата угрозы со стороны Красного моря. Об этом сообщает Армия обороны Израиля, передает УНН.
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«Ракета класса "земля-земля" была выпущена в сторону израильской территории из района Красного моря и успешно перехвачена системой противовоздушной обороны "Стрела", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. - Первый оперативный перехват ЗРК "Стрела" с начала войны".
Детали
Отмечается, что системы обнаружения ЦАХАЛ отследили траекторию полета ракеты, которая была успешно перехвачена ЗРК "Стрела" в оптимальный оперативный момент и в оптимальном месте.
Кроме того, во вторник утром истребители ВВС были подняты в воздух из-за воздушной угрозы, обнаруженной в районе Красного моря, и перехватили воздушные угрозы, пролетавшие в этом районе. Уточняется, что все воздушные угрозы были перехвачены за пределами израильской территории.
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