Израиль разворачивает военные корабли в Красном море из-за атаки йеменских хуситов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В ЦАХАЛ заявили, что в связи с атакой йеменских хуситов, поддержанных Ираном, Израиль район Красного моря, разместив там ракетные катера. Об этом сообщили Reuters, пишет УНН.
Детали
Изображения, распространенные военными, показали корветы типа «Саар», которые патрулируют возле порта Эйлат в Красном море
В настоящее время Израиль рассматривает это направление, как новый фронт, поскольку война в Газе спровоцировала агрессию со стороны прохамасовских сил, связанных с Ираном, в других регионах.
Напомним
Вчера поддерживаемое Ираном движение хуситов в Йемене заявило, что обстреляло Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами во время трех отдельных операций. Также хуситы анонсировали новые удары в случае продолжения войны Израиля с ХАМАС в Газе.
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