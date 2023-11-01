Іран попереджає про "серйозні наслідки" в разі продовження обстрілів Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан виступив із черговим попередженням Ізраїлю за його бомбардування сектора Газа. Про це повідомляє Aljazeera, пише УНН.
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"Якщо в секторі Газа не відбудеться негайного припинення вогню і триватимуть атаки з боку США і сіоністського режиму, то наслідки будуть важкими", - заявив Амірабдоллахіан у Туреччині.
За його словами, Іран підтримує ХАМАС, але не зіграв жодної ролі в атаці бойовиків на Ізраїль з 7 жовтня.
Доповнення
Армія оборони Ізраїлю завдає удари по об'єктах ХАМАС у секторі Газа і у відповідь на масштабний напад бойовиків 7 жовтня.
За даними ООН, серед загиблих в секторі Газа від початку завдання ЦАХАЛ авіаударів по анклаву майже 70% - це діти і жінки.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ясно дав зрозуміти в понеділок, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню, на тлі того, як наземні операції країни в секторі Гази активізуються.