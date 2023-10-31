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The Guardian

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В ООН повідомили, що майже 70 відсотків загиблих у Газі з 7 жовтня - жінки та діти

Київ • УНН

 • 43175 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Серед загиблих в секторі Газа від початку завдання ЦАХАЛ авіаударів по анклаву майже 70% - це діти і жінки. Про це розповів генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт Філіп Лаззаріні, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ООН.

В ООН повідомили, що майже 70 відсотків загиблих у Газі з 7 жовтня - жінки та діти

Деталі

За його словами, майже 70% загиблих - це діти і жінки. Він послався на дані організацію Save the Children, яка 29 жовтня повідомила, що загалом протягом трьох тижнів у Газі було вбито майже 3200 дітей. Це перевищує кількість дітей, яких щороку вбивають у зонах світових конфліктів із 2019 року.

"Це не може бути "супутнім збитком", - зауважив комісар. Також додав, що «нинішня облога Гази - це колективне покарання».

Лаззаріні також наголосив, що бомбардування анклаву призвели до "безпрецедентних руйнувань", а евакуація мешканців півночі на південь не запобігла загибелі багатьох із них, оскільки і ця частина сектору Гази зазнає обстрілів.

Крім того, за його словами, після двох тижнів повної блокади в Газі закінчуються медикаменти, продукти, вода і паливо, а вулиці починають переповнюватися стічними водами.

"Сьогодні жителі Гази відчувають, що до них ставляться не так, як до інших цивільних осіб", - сказав він, додавши: "Більшість із них відчувають себе в пастці війни, до якої вони не мають жодного стосунку. Вони відчувають, що світ прирівнює їх усіх до ХАМАС".

Доповнення

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ясно дав зрозуміти в понеділок, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню, на тлі того, як наземні операції країни в секторі Гази активізуються.

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