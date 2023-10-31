В ООН повідомили, що майже 70 відсотків загиблих у Газі з 7 жовтня - жінки та діти

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Серед загиблих в секторі Газа від початку завдання ЦАХАЛ авіаударів по анклаву майже 70% - це діти і жінки. Про це розповів генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт Філіп Лаззаріні, інформує УНН із посиланням на пресслужбу ООН.