Иран предупреждает о "серьезных последствиях" в случае продолжения обстрелов Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан выступил с очередным предупреждением Израилю за его бомбардировки сектора Газа. Об этом сообщает Aljazeera, пишет УНН.
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"Если в секторе Газа не произойдёт немедленного прекращения огня и будут продолжаться атаки со стороны США и сионистского режима, то последствия будут тяжёлыми", - заявил Амирабдоллахиан в Турции.
По его словам, Иран поддерживает ХАМАС, но не сыграл никакой роли в атаке боевиков на Израиль с 7 октября.
Дополнение
Армия обороны Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа и в ответ на масштабное нападение боевиков 7 октября.
По данным ООН, среди погибших в секторе Газа с начала нанесения ЦАХАЛ авиаударов по анклаву почти 70% - это дети и женщины.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ясно дал понять в понедельник, что Израиль не согласится на прекращение огня, на фоне того, как наземные операции страны в секторе Газы активизируются.