Франція може оголосити про відправлення військових інструкторів в Україну найближчим часом - Reuters
Київ • УНН
Франція незабаром може оголосити про відправку військових інструкторів в Україну для навчання українських військовослужбовців розмінування, технічного обслуговування техніки та експлуатації військової авіації, незважаючи на побоювання деяких союзників.
Франція може незабаром відправити військових інструкторів на Україну, попри побоювання деяких союзників і критику з боку росії. Париж може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три дипломатичних джерела, передає УНН.
Деталі
За словами дипломатів, Париж сподівається створити і очолити коаліцію країн, що пропонують таку допомогу Києву, незважаючи на те, що деякі його партнери по Європейському союзу побоюються, що це може зробити більш вірогідним прямий конфлікт з росією.
За словами двох дипломатів, Франція спочатку направить обмежену кількість співробітників для оцінки умов місії, а потім направить кілька сотень інструкторів.
За їхніми словами, навчання буде зосереджено на розмінуванні, підтримці техніки в робочому стані та технічному досвіді для військових літаків, які будуть надані Заходом. Париж також фінансуватиме, озброюватиме та навчатиме українську моторизовану бригаду.
"Домовленості дуже просунулися, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", - сказало одне з джерел.
Президент України Володимир Зеленський має прибути до Франції 6 червня, у 80-ту річницю "дня Д", коли солдати союзників висадилися в Нормандії, щоб витіснити німецько-фашистські війська під час Другої світової війни. Наступного дня він проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що французькі інструктори невдовзі відвідають українські навчальні центри та ознайомляться з їхньою інфраструктурою та персоналом. Втім у міністерстві оборони Франції не підтвердили інформацію про відправлення своїх військових інструкторів до України.
Пізніше міністерство оборони України дало розʼяснення у телеграмі щодо прийому інструкторів з країн-партнерів.