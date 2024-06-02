Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по РФ-BBC

Великобритания и Франция, которые поставляют Украине крылатые ракеты Storm Shadow (или как их называют во Франции Scalp, – ред.) прямо не ограничили их использование. Их радиус действия может достигать 250 км. Это сказал анонимный французский офицер военной авиации, пишет BBC News, передает УНН.

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Мы должны позволить (Украине) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину сказал на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам офицера военной авиации, теперь Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной.

Однако, как отмечают журналисты издания, такие операции будут ограничены с точки зрения того, что они могут достичь.

Украинские Су-24, которые оснащены этими крылатыми ракетами, должны будут приблизиться к российской границе для их запуска, что делает их уязвимыми для российских систем ПВО. Самолеты F-16, которые ожидаются к концу этого года, лучше оснащены для таких задач. Но президент Зеленский признает, что до сих пор не ясно, позволят ли партнеры Украины использовать эти самолеты для поражения целей в России сказано в статье.

Дополнение

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена ослабила свою давнюю политику, согласно которой запрещала Украине использовать американское оружие против целей внутри России. Об этом сообщает Guardian. В частности, США разрешили наносить удары американским оружием, однако исключительно в приграничных с Харьковской областью районах. Как отметил пресс секретарь президента Украины Сергей Никифоров, такое решение администрации Байдена, значительно усилит способность Украины противостоять попыткам России массово проникнуть через границу.

Впоследствии государственный секретарь США Энтони Бленкен впервые официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Франция может объявить об отправке военных инструкторов в Украину в ближайшее время - Reuters