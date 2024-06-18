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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В следующем пакете военной помощи Италия может передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow - СМИ

В следующем пакете военной помощи Италия может передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow - СМИ

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 09:55  •  26136 просмотра

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Италия может предоставить Украине систему противовоздушной обороны Samp-T и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow в рамках следующего пакета военной помощи.

В следующем пакете военной помощи от Италии для Украины могут быть не только системы ПВО, но и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Fatto Quotidiano, передает УНН.  

Детали 

Отмечается, что до конца месяца  министр обороны Италии Гвидо Крозетто представит парламенту  девятый пакет вооружений для Украины. В рамках этого пакета Италия может передать систему ПВО Samp-T и партию ракет большой дальности Storm Shadow.

В издании объясняют, что передача  дальнего радиуса действия является подтверждением изменения политической позиции Джорджии Мелони относительно войны в Украине. 

Ранее во время избирательной кампании этот вопрос был непопулярным, но голосование завершилось и его результаты демонстрируют провал сил, которые сосредоточились на пацифистском месседже. Поэтому, предполагают журналисты, Мелони вернулась к своим первоначальным проатлантическим позициям.

Дополнение

Ранее британский министр обороны Грант Шаппс в интервью газете The Times заявил, что Италия вместе с Францией и Великобританией уже направила Украине ракеты большой дальности.

Напомним

Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по военным объектам на территории рф крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow/ Scalp.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
the-timesТаймс
grant-shappsГрант Шаппс
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
ukrainaУкраина
polshaПольша
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