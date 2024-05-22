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Нейтральні країни повинні вступати в НАТО, якщо їм потрібен захист - міністр оборони Британії

Нейтральні країни повинні вступати в НАТО, якщо їм потрібен захист - міністр оборони Британії

Київ • УНН

 • 17938 перегляди

Нейтральні країни, які користуються захистом НАТО, але не є її членами, повинні приєднатися до військового Альянсу, вважає міністр оборони Британії Грант Шаппс.

На тлі зростаючих загроз з боку росії нейтральні країни, які не є членами НАТО, але користуються його "захисною парасолькою", повинні вступити у військовий Альянс, заявив у середу міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, передає УНН із посиланням на Politico. 

Деталі

Шаппс не став безпосередньо вказувати на європейські країни, що не входять до НАТО, такі як Ірландія, Мальта, Австрія та Швейцарія, які давно дотримуються нейтралітету. Але дав зрозуміти, що Британія лобіюватиме вступ до блоку більшої кількості країн.

"Я буду відстоювати інтереси НАТО, щоб залучити в організацію всіх тих, хто користується захисною парасолькою альянсу", - сказав міністр оборони Британії.

"Деякі європейські країни отримують реальну вигоду від захисту НАТО, вони користуються перевагами свободи, але водночас не підписуються на колективне стримування континенту", - додав Шаппс, вказуючи на загрозу, що виходить від росії. "Однак коли вовк підбирається до задніх дверей європейської безпеки, не повинно бути місця нейтралітету", - вказав міністр. 

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Доповнення 

Як пише видання, Шаппс також закликав наявних членів НАТО збільшити витрати на оборону до 2,5 відсотка від ВВП. Поточну мету Альянсу - витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП - виконують приблизно дві третини з 32 членів НАТО.

Шаппс пообіцяв порушити це питання на саміті НАТО, присвяченому 75-річчю Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні в липні.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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