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"Питання бажання" - Зеленський про збиття російських ракет над територією України країнами НАТО

"Питання бажання" - Зеленський про збиття російських ракет над територією України країнами НАТО

Київ • УНН

 • 17913 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери могли би збивати у небі над Україною російські ракети, але це питання їхнього бажання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери могли би збивати у небі над Україною російські ракети, але це питання їхнього бажання. На думку президента, країни НАТО бояться ескалації конфлікту. Про це Зеленський розповів у інтерв’ю виданню Reuters, передає УНН.

Деталі

"Я вважаю, що прикладів вже багато, включаючи газосховища, де газ не тільки наш, а і європейський. І це питання вже захисту. Цей газ не отримують ті чи інші держави. І Молдова, і Угорщина, і Словаччина, країни НАТО. Але просто люди не отримають цей газ, якщо будуть підірвані наші газосховища. Чи росія їх хоче підірвати? Так. Чи можемо ми їх захистити ППО "Patriot"? Так. Чи є у нас там "Patriot"? Ні. Чи можуть нам дати партнери? Я вважаю, що повинні. А коли вони кажуть, що у нас немає і не можемо дати, то постає питання: а літаки ж у вас є? Вони ж їх підіймають. Коли летять ракети, то польські літаки піднімаються, але не застосовуються для збиття російських ракет. Чи можуть вони це зробити? Впевнений, так. Чи це напад країни НАТО? Ні", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що партнери могли би збивати у небі над Україною російські ракети, які можуть потенційно підірвати газосховища, де газ іде до натовських країн.

"Вони його (газосховище - ред) захищають? Так. Або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних громадян країни НАТО. Вони захищають? Так. А що вони повинні збивати, коли ракета вже буде на території Польщі? Може бути пізно. А чи ізраїльтяни, коли по них летіли ракети з Ірану, збивали ракети з території Ізраїлю? Ні. А збивали з інших країн? Так. А збивали зброєю ізраїльтян? Ні. А чи збивали вони зброєю і літаками країн НАТО? Так. Так чому в одному випадку це можна, а в іншому ні. В чому різниця", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що передав сигнал країнам партнерам, у тому числі і США, що Україна готова підписати всі документи, що якщо буде збита російська ракета на території України країнами НАТО, вони не будуть нести відповідальності.

"Питання бажання. Але всі кажуть слово, яке на всіх мовах звучить однаково: всі бояться ескалації. Те, що українці гинуть - уже всі звикли. Це не ескалація для людей (...). Питання, що великий дефіцит на ППО вже не працює. Літаки є. Усі їх бачили. F-16 піднімаються. Дайте нам більше F-16, ви знаєте скільки нам потрібно. 300 літаків росіяни застосовують по території України. Нам потрібно хоча б 120-130 літаків, щоб протистояти в небі. Не можете поки що дати? Окей, повертаємося до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО. Піднімаєте їх, застосовуєте, збиваєте цілі, захищайте цивільних", - додав Глава держави.

Нагадаємо

Україна ніколи не використовувала західну зброю для нанесення ударів по росії, але ведуться перемовини з партнерами, щоб отримати таку можливість, вказав Зеленський.

Павло Башинський

Павло Башинський

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