"Вопрос желания" - Зеленский о сбитии российских ракет над территорией Украины странами НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли бы сбивать в небе над Украиной российские ракеты, но это вопрос их желания. По мнению президента, страны НАТО боятся эскалации конфликта. Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию Reuters, передает УНН.

Детали

"Я считаю, что примеров уже много, включая газохранилища, где газ не только наш, но и европейский. И это вопрос уже защиты. Этот газ не получают те или иные государства. И Молдова, и Венгрия, и Словакия, страны НАТО. Но просто люди не получат этот газ, если будут взорваны наши газохранилища. Хочет ли россия их взорвать? Да. Можем ли мы их защитить ПВО "Patriot"? Да. Есть ли у нас там "Патриот"? Нет. Могут ли нам дать партнеры? Я считаю, что должны. А когда они говорят, что у нас нет и не можем дать, то встает вопрос: а самолеты же у вас есть? Они же их поднимают. Когда летят ракеты, то польские самолеты поднимаются, но не применяются для сбития российских ракет. Могут ли они это сделать? Уверен, да. Нападение ли это страны НАТО? Нет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что партнеры могли бы сбивать в небе над Украиной российские ракеты, которые могут потенциально взорвать газохранилища, где газ идет в натовские страны.

"Они его (газохранилище - ред) защищают? Да. Или они сбивают потенциальную ракету, которая может прилететь на голову гражданских граждан страны НАТО. Они защищают? Да. А что они должны сбивать, когда ракета уже будет на территории Польши? Может быть поздно. А израильтяне, когда по ним летели ракеты из Ирана, сбивали ракеты с территории Израиля? Нет. А сбивали из других стран? Да. А сбивали оружием израильтян? Нет. А сбивали ли они оружием и самолетами стран НАТО? Да. Так почему в одном случае это можно, а в другом нет. В чем разница", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что передал сигнал странам партнерам, в том числе и США, что Украина готова подписать все документы, что если будет сбита российская ракета на территории Украины странами НАТО, они не будут нести ответственности.

"Вопрос желания. Но все говорят слово, которое на всех языках звучит одинаково: все боятся эскалации. То, что украинцы гибнут - уже все привыкли. Это не эскалация для людей (...). Вопрос, что большой дефицит на ПВО уже не работает. Самолеты есть. F-16 поднимаются. Дайте нам больше А-16, вы знаете сколько нам нужно. 300 самолетов россияне применяют по территории Украины. Нам нужно хотя бы 120-130 самолетов, чтобы противостоять в небе. Не можете пока дать? Окей, возвращаемся к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран НАТО. Поднимаете их, применяете, сбиваете цели, защищайте гражданских", - добавил Глава государства.

Напомним

Украина никогда не использовала западное оружие для нанесения ударов по россии, но ведутся переговоры с партнерами, чтобы получить такую возможность, указал Зеленский.