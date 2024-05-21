"Вопрос желания" - Зеленский о сбитии российских ракет над территорией Украины странами НАТО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
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В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  87911 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  96969 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  179260 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131212 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198641 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183041 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191530 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  348802 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  401559 просмотра

"Вопрос желания" - Зеленский о сбитии российских ракет над территорией Украины странами НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры могли бы сбивать в небе над Украиной российские ракеты, но это вопрос их желания.

Война •   •  4308 просмотра
"Вопрос желания" - Зеленский о сбитии российских ракет над территорией Украины странами НАТО

Количество пострадавших после удара по Черкасской Лозовой не изменилось: в медучреждениях находится 22 человека

В результате обстрела Черкасской Лозовой и населенных пунктов в Купянском и Чугуевском районах в медицинских учреждениях находятся на лечении 22 человека, из них 4 - в крайне тяжелом состоянии.

Война •   •  3976 просмотра
Количество пострадавших после удара по Черкасской Лозовой не изменилось: в медучреждениях находится 22 человека

На конференции в Британии согласовывается планирование учений Sea Breeze-Плетенчук

На конференции в Великобритании обсуждается планирование совместных международных учений Sea Breeze с акцентом на разминирование с участием украинских противоминных кораблей, дислоцированных в Шотландии.

политика •   •  4378 просмотра
На конференции в Британии согласовывается планирование учений Sea Breeze-Плетенчук

Минздрав дал практические советы, как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость

Каждый пятый украинец сталкивался с алкогольной зависимостью среди своих близких, таких как семья, друзья или коллеги, и Министерство здравоохранения советует, как помочь близким преодолеть это расстройство.

Общество •   •  4479 просмотра
Минздрав дал практические советы, как помочь близкому человеку преодолеть алкогольную зависимость

Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец

Политзаключенный Рустем Сейтмеметов перенес сердечный приступ из-за ненадлежащих условий содержания, в российской тюрьме, где он отбывает 13-летний срок заключения.

Общество •   •  4278 просмотра
Политзаключенный Сейтмеметов перенес инфаркт из-за ненадлежащих условий содержания в тюрьме рф-Лубинец

Детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму потратит почти 100 млн рублей на систему защиты от беспилотников

В Международном детском центре "Артек" в аннексированном Крыму планируют установить систему обнаружения и электронного противодействия беспилотным летательным аппаратам с бюджетом в 97,8 миллиона рублей и не менее чем 10 сотрудниками для ее эксплуатации.

Война •   •  4288 просмотра
Детский лагерь "Артек" в оккупированном Крыму потратит почти 100 млн рублей на систему защиты от беспилотников

Переговорная рамка и соглашение по безопасности с ЕС: в Раде рассказали об ожиданиях Украины от летнего саммита Евросоюза

Украина ожидает, что на летнем саммите лидеров ЕС будут утверждены рамки переговоров по ее кандидатуре в ЕС, и завершится работа над соглашением о безопасности с ЕС, предусматривающим долгосрочную военную и экономическую поддержку.

политика •   •  4324 просмотра
Переговорная рамка и соглашение по безопасности с ЕС: в Раде рассказали об ожиданиях Украины от летнего саммита Евросоюза

россияне нанесли удар по Золочеву в Харьковской области, есть разрушения рынка и детсада

Сегодня российские оккупанты нанесли удар по городу Золочев Харьковской области, повредив рынок, детский сад, школу, жилые дома, но, к счастью, обошлось без жертв.

Война •   •  3804 просмотра
россияне нанесли удар по Золочеву в Харьковской области, есть разрушения рынка и детсада

Более миллиона украинцев успешно авторизовались в приложении "Резерв+" - Минобороны

Более 1 миллиона украинцев успешно вошли в систему и обновили свои военные данные с помощью программы "Резерв+", а пользователи из-за рубежа, включая Польшу, Германию и Канаду, входят в число ведущих рынков.

Общество •   •  4778 просмотра
Более миллиона украинцев успешно авторизовались в приложении "Резерв+" - Минобороны

Молдова подписала соглашение с ЕС о партнерстве в сфере безопасности и обороны

Молдова стала первой страной, подписавшей соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Европейским союзом, которое должно укрепить ее обороноспособность и позволит объединить усилия для решения общих проблем безопасности.

Новости Мира •   •  4580 просмотра
Молдова подписала соглашение с ЕС о партнерстве в сфере безопасности и обороны