Нейтральные страны должны вступать в НАТО, если им нужна защита - министр обороны Британии

На фоне растущих угроз со стороны россии нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, но пользуются его "защитным зонтиком", должны вступить в военный Альянс, заявил в среду министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Шаппс не стал напрямую указывать на европейские страны, не входящие в НАТО, такие как Ирландия, Мальта, Австрия и Швейцария, которые давно придерживаются нейтралитета. Но дал понять, что Британия будет лоббировать вступление в блок большего количества стран.

"Я буду отстаивать интересы НАТО, чтобы привлечь в организацию всех тех, кто пользуется защитным зонтиком Альянса", - сказал министр обороны Британии.

"Некоторые европейские страны получают реальную выгоду от защиты НАТО, они пользуются преимуществами свободы, но в то же время не подписываются на коллективное сдерживание континента", - добавил Шаппс, указывая на угрозу, исходящую от россии. "Однако когда волк подбирается к задней двери европейской безопасности, не должно быть места нейтралитету", - указал министр.

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Дополнение

Как пишет издание, Шаппс также призвал существующих членов НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5 процента от ВВП. Текущую цель Альянса-тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП - выполняют примерно две трети из 32 членов НАТО.

Шаппс пообещал поднять этот вопрос на саммите НАТО, посвященном 75-летию Альянса, который состоится в Вашингтоне в июле.

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