Міністр оборони Великої Британії впевнений, що Україна відіб’є російський наступ на Харківщині
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловив упевненість у здатності України відбити російський наступ на Харківщині. Він закликав збільшити оборонні витрати в Європі для протидії загрозі, яку становить рф.
Британський міністр оборони Грант Шаппс висловив впевненість у здатності України відбити російський наступ на Харківщині. Водночас він прогнозує складні наступні тижні. Також Грант Шаппс зазначив, що цей наступ міг бути уникнутий, якби не затримки з додатковою допомогою Україні. Про це він розповів у інтерв’ю SkyNews, пише УНН.
Очевидно, Конгрес Сполучених Штатів діяв повільно з цього питання і це призвело до перерви, в якій, наприклад, путін зайшов чи намагався зайти до Харкова
Посадовець закликав Європу збільшувати оборонні витрати та підкреслив, що світ стикається з "екзистенційною війною за демократію і спосіб управління світом".
Він висловив занепокоєння щодо зближення Пекіна та москви, називаючи їхнє прагнення розповсюдити свої системи управління на світ "загрозою для нашого способу життя", і підкреслив, що ці країни не підтримують демократичні цінності.
Нагадаємо
росіяни завдали удару по базі відпочинку двома ракетами "Іскандер-М". Наразі повідомляється про п'ятьох загиблих, серед яких чотири чоловіки та вагітна жінка, яка була на 7 місяці вагітності.