Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

Британский министр обороны Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщине. В то же время он прогнозирует сложные следующие недели. Также Грант Шаппс отметил, что этого наступления можно было бы избежать, если бы не задержки с дополнительной помощью Украине. Об этом он рассказал в интервью SkyNews, пишет УНН.

Очевидно, Конгресс Соединенных Штатов действовал медленно по этому вопросу и это привело к перерыву, в котором, например, Путин зашел или пытался зайти в Харьков - говорит Шаппс.

Чиновник призвал Европу увеличивать оборонные расходы и подчеркнул, что мир сталкивается с "экзистенциальной войной за демократию и способ управления миром".

Он выразил обеспокоенность по поводу сближения Пекина и Москвы, называя их стремление распространить свои системы управления на мир "угрозой для нашего образа жизни", и подчеркнул, что эти страны не поддерживают демократические ценности.

Напомним,

россияне нанесли удар по базе отдыха двумя ракетами "Искандер-М". Сейчас сообщается о пятерых погибших, среди которых четыре мужчины и беременная женщина, которая была на 7 месяце беременности.