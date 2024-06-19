Візит путіна до КНДР слід сприймати як попередження - міністр оборони Британії
Київ • УНН
За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, "химерний" візит путіна до Північної Кореї сигналізує про нову "вісь тиранії", яка працює над підривом свобод.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що візит російського диктатора володимира путіна до КНДР із його "химерними сценам" і слід сприймати як попередження. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН.
Міністр оборони назвав сцени з візиту путіна до КНДР "химерними".
Химерні сцени візиту путіна до Північної Кореї мають бути сприйняті як попередження. Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи
За його словами, тільки зміцнивши "наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати".
У КНДР очікують від рф створення альтернативних систем розрахунків, які "не будуть контролюватися Заходом"19.06.24, 11:26 • 33364 перегляди