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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Візит путіна до КНДР слід сприймати як попередження - міністр оборони Британії

Київ • УНН

 • 15759 перегляди

За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, "химерний" візит путіна до Північної Кореї сигналізує про нову "вісь тиранії", яка працює над підривом свобод.

Візит путіна до КНДР слід сприймати як попередження - міністр оборони Британії

 Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що візит російського диктатора володимира путіна до КНДР із його "химерними сценам" і слід сприймати як попередження. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН

 Міністр оборони назвав сцени з візиту путіна до КНДР "химерними". 

Химерні сцени візиту путіна до Північної Кореї мають бути сприйняті як попередження. Нова вісь тиранії працює над тим, щоб підірвати наші свободи

- написав Шаппс.

За його словами, тільки зміцнивши "наші Збройні сили, ми зможемо їх стримати". 

У КНДР очікують від рф створення альтернативних систем розрахунків, які "не будуть контролюватися Заходом"19.06.24, 11:26 • 33364 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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