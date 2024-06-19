Киев • УНН
По словам министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, "причудливый" визит путина в Северную Корею сигнализирует о новой "оси тирании", которая работает над подрывом свобод.
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что визит российского диктатора владимира путина в КНДР с его "причудливыми сценам" и следует воспринимать как предупреждение. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.
Министр обороны назвал сцены из визита путина в КНДР "причудливыми".
Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею должны быть восприняты как предупреждение. Новая ось тирании работает над тем, чтобы подорвать наши свободы
По его словам, только укрепив "наши Вооруженные силы, мы сможем их сдержать".
В КНДР ожидают от рф создания альтернативных систем расчетов, которые "не будут контролироваться Западом"19 июня 2024, 08:26 • 27461 просмотр