В КНДР ожидают от рф создания альтернативных систем расчетов, которые "не будут контролироваться Западом"

СМИ рф и Северной Кореи освещают встречу Ким Чен Ына и Путина, - отмечается о новом периоде экономических отношений, а также говорится о "полной поддержке" войны России в Украине и усилении стратегического сотрудничества Пхеньяна с Москвой. Об этом передает УНН со ссылкой на Yonhap News Agency.

Детали

Согласно информации, которую распространяет северокорейская газета "Родонг синмун", в стране ожидают построения альтернативной системы торговли и расчетов с РФ, - об этом якобы пообещал президент России Владимир Путин. Речь идет о том, что указанная система будет обходить контроль со стороны Запада и, таким образом, совместно противостоять "незаконным и односторонним ограничениям", очевидно имеются в виду международные санкции.

Также сообщается, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын выразил в среду "полную поддержку" войны россии в Украине: стратегическое сотрудничество с москвой планируется усилить.

Ким Чен Ын заявил, что отношения между двумя странами "вступают в новый период процветания", высоко оценив роль России в глобальном стратегическом балансе.

"Правительство Корейской Народно-Демократической Республики... выражает свою полную поддержку и солидарность с российским правительством", - сказал Ким Чен Ын.

Справка

Руководители России и Северной Кореи встретились через девять месяцев после того, как был проведен саммит на дальнем востоке России в сентябре 2023 года.

Президент России Путин прибыл в Северную Корею утром в среду во время своей первой поездки в КНДР за 24 года. Накануне саммита на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна состоялась официальная церемония приветствия. Ожидается, что на саммите оба лидера обсудят пути вывода двусторонних отношений на новый уровень.

Страны укрепляют военные связи, при этом КНДР обвиняют в поставках России боеприпасов для использования москвой в войне против Украины в обмен на помощь и вероятную технологическую помощь для космической программы Северной Кореи.

Поездка Путина, вероятно, откроет путь к углублению военного сотрудничества и укрепит солидарность России и КНДР в противостоянии с США.

Напомним,

УНН сообщал, что президент россии владимир путин посетит Северную Корею во вторник и среду для переговоров с лидером Ким Чен Ыном, с возможностью подписания соглашения о "стратегическом партнерстве".