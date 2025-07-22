У Британії чоловіка засудили за роботу на розвідку рф: передав особисті дані ексміністра оборони

У Великій Британії чоловіка визнали винним у сприянні діяльності іноземної розвідки після того, як він запропонував передати особисту інформацію про колишнього міністра оборони Гранта Шаппса російській розвідці за гроші. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомили прокурори, Говард Філліпс надав домашню адресу та номер телефону Шаппса двом людям, яких вважав агентами російської розвідки, але які насправді були британськими підставними офіцерами.

65-річний Філліпс заперечував обвинувачення у здійсненні дій, спрямованих на матеріальну допомогу іноземній розвідці — правопорушення, яке карається до 14 років ув’язнення.

Виступаючи на суді у Вінчестерському коронному суді, Філліпс заявив, що нібито намагався "викрити іноземного агента", однак присяжні у вівторок визнали його винним за Законом про національну безпеку. Вирок йому оголосять пізніше.

На початку судового розгляду прокурорка Джоселін Ледвард зазначила, що Філліпс запропонував допомогу російській розвідці "не обов’язково з ідеологічних міркувань чи симпатії до росії".

За її словами, Філліпс прагнув легких грошей, виконуючи просту, можливо, цікаву чи захопливу роботу.

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Доповнення

У березні 2024 року до нього звернулися нібито російські агенти на ім’я Саша і Діма, які попросили записати файл на чисту флешку, вказати в ньому, що саме він може запропонувати і чому, а потім сховати носій у припаркованому велосипеді на вулиці в Лондоні.

У травні 2024 року Філліпс зустрівся з Дімою, повідомивши, що знає адресу Шаппса, його телефон і місце зберігання його приватного літака, бо відвідував будинок політика, сказала Ледвард.

Крім того, Філліпс запропонував логістичну допомогу, зокрема бронювання готелю та купівлю мобільного телефону для іноземної розвідки, додали прокурори.

Нагадаємо

Вируський повітовий суд Естонії засудив громадянина росії Павла Капустіна до 6,5 років ув'язнення за шпигунство на фсб, надання неправдивої інформації та порушення міжнародних санкцій. У нього також конфісковано майно на суму близько 90 000 євро, отриманих від незаконної діяльності.