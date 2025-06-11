У Польщі затримали чоловіка, який шпигував на користь рф

Польські правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зборі інформації для російських спецслужб. Про це йдеться у заяві Національної прокуратури Польщі, пише УНН.

Мазовецьке відділення Національної прокуратури Польщі повідомило про затримання 28-річного Віктора З., якого підозрюють у передачі розвідувальній службі росії інформації, що могла зашкодити безпеці Польщі - йдеться у повідомленні.

Деталі

Затримання відбулося 4 червня за ініціативою прокурора, після чого було проведено обшуки у кількох об'єктах у Куявсько-Поморському воєводстві.

Віктору З. висунули обвинувачення у шпигунстві за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі (шпигунство).

Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.

Чоловікові загрожує тривале ув’язнення – від восьми років до довічного. Наразі він перебуває під вартою на три місяці. За словами слідства, дії підозрюваного були мотивовані проросійськими ідеями.

Нагадаємо

У квітні 2025 року польські правоохоронці затримали 47-річного громадянина України у Мазовецькому воєводстві за підозрою у шпигунстві. Його звинувачують у розвідці військових об’єктів.