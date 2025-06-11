В Польше задержали мужчину, который шпионил в пользу рф

Польские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сборе информации для российских спецслужб. Об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши, пишет УНН.

Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры Польши сообщило о задержании 28-летнего Виктора З., подозреваемого в передаче разведывательной службе россии информации, которая могла нанести ущерб безопасности Польши - говорится в сообщении.

Детали

Задержание произошло 4 июня по инициативе прокурора, после чего были проведены обыски в нескольких объектах в Куявско-Поморском воеводстве.

Виктору З. предъявили обвинение в шпионаже по статье 130 Уголовного кодекса Польши (шпионаж).

Следствие заявило, что с 28 февраля 2024 по 30 апреля 2025 года задержанный собирал и передавал секретную информацию об объектах критической оборонной важности.

Мужчине грозит длительное заключение – от восьми лет до пожизненного. Сейчас он находится под стражей на три месяца. По словам следствия, действия подозреваемого были мотивированы пророссийскими идеями.

Напомним

В апреле 2025 года польские правоохранители задержали 47-летнего гражданина Украины в Мазовецком воеводстве по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в разведке военных объектов.