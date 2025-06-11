В Польше задержали мужчину, который шпионил в пользу рф

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
07:03 • 15328 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 37799 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 60556 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 48629 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 76621 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 57022 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 59885 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 63221 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 51055 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 46253 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.5м/с
42%
749мм
Популярные новости

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

11 июня, 01:47 • 40006 просмотра

В тамбовской области рф дроны атаковали пороховой завод: что известно

11 июня, 02:20 • 13249 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 33285 просмотра

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

06:47 • 28497 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

08:51 • 37769 просмотра
публикации

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 9796 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 60556 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 286677 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 273488 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 259792 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 30010 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 40569 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 67492 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 50082 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 85071 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

В Польше задержали мужчину, который шпионил в пользу рф

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Польские правоохранители задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу рф. Он собирал информацию о критически важных объектах обороны.

В Польше задержали мужчину, который шпионил в пользу рф

Польские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в сборе информации для российских спецслужб.  Об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши, пишет УНН.

Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры Польши сообщило о задержании 28-летнего Виктора З., подозреваемого в передаче разведывательной службе россии информации, которая могла нанести ущерб безопасности Польши

- говорится в сообщении.

Детали

Задержание произошло 4 июня по инициативе прокурора, после чего были проведены обыски в нескольких объектах в Куявско-Поморском воеводстве. 

Виктору З. предъявили обвинение в шпионаже по статье 130 Уголовного кодекса Польши (шпионаж).

Следствие заявило, что с 28 февраля 2024 по 30 апреля 2025 года задержанный собирал и передавал секретную информацию об объектах критической оборонной важности.

Мужчине грозит длительное заключение – от восьми лет до пожизненного. Сейчас он находится под стражей на три месяца. По словам следствия, действия подозреваемого были мотивированы пророссийскими идеями. 

Напомним

В апреле 2025 года польские правоохранители задержали 47-летнего гражданина Украины в Мазовецком воеводстве по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в разведке военных объектов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9