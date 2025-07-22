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В Естонії засуджено громадянина росії за шпигунство на фсб та порушення санкцій

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Вируський повітовий суд засудив громадянина росії Павла Капустіна до 6,5 років ув'язнення за шпигунство на фсб, надання неправдивої інформації та порушення міжнародних санкцій. У нього також конфісковано майно на суму близько 90 000 євро, отриманих від незаконної діяльності.

В Естонії засуджено громадянина росії за шпигунство на фсб та порушення санкцій

Вируський повітовий суд засудив громадянина росії Павла Капустіна, який проживає в Нарві (Естонія), до 6,5 років позбавлення волі за шпигунство на користь фсб, надання неправдивої інформації державним органам Естонії та порушення міжнародних санкцій. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Згідно з рішенням суду, у нього також конфісковано майно на суму близько 90 000 євро, повідомила у вівторок Державна прокуратура.

За даними слідства, Капустін свідомо встановив контакт із російською спецслужбою фсб та передавав їй інформацію, що має значення для безпеки Естонії. Зокрема, як зазначає Департамент безпеки (КаПо), він збирав відомості про настрої мешканців Нарви.

Обвинувачений передавав фсб різну інформацію, зокрема про демонтаж пам’ятника "Танк Т-34" у Нарві, а також про настрої мешканців Нарви після заколоту, влаштованого очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним проти російської влади

- наголосила державна прокурорка Трійну Олев-Аас.

Окрім цього, Капустін займався незаконним перевезенням підсанкційних товарів - переважно предметів розкоші, алкоголю та електроніки - з Естонії та інших країн ЄС до росії. Подаючи документи на посвідку на проживання, він також надав неправдиву інформацію до Департаменту поліції та прикордонної охорони.

За даними видання Põhjarannik ("Північне узбережжя"), Капустін також передавав фсб відомості про інфраструктуру на кордоні, пересування місцевих жителів та інші дані, що становлять інтерес для російської розвідки.

Згідно з інформацією КаПо, Капустін наймав десятки місцевих жителів, навчаючи їх, як обходити митний контроль. Зокрема, застосовувались методи підміни упаковки та фальшиві пояснення щодо походження товарів.

Державна прокурорка Трійну Олев-Аас наголосила, що навіть передача на перший погляд незначної або загальнодоступної інформації може бути використана проти Естонії. Сам факт співпраці з російськими спецслужбами вже є кримінальним злочином.

Представниця КаПо Марта Туул зазначила, що російські спецслужби активно намагаються вербувати осіб, які перетинають кордон, тому відомство рішуче не рекомендує громадянам та жителям Естонії їздити до Росії без крайньої необхідності.

Капустін отримав щонайменше 90 000 євро доходу від своєї діяльності — цю суму визнано кримінальним прибутком і конфісковано. Справу розслідував Департамент безпеки (КаПо), обвинувачення підтримувала Державна прокуратура.

У Польщі затримали чоловіка, який шпигував на користь рф11.06.25, 13:41 • 2840 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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