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В Эстонии осужден гражданин россии за шпионаж в пользу фсб и нарушение санкций

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Выруский уездный суд приговорил гражданина россии Павла Капустина к 6,5 годам заключения за шпионаж в пользу фсб, предоставление ложной информации и нарушение международных санкций. У него также конфисковано имущество на сумму около 90 000 евро, полученных от незаконной деятельности.

В Эстонии осужден гражданин россии за шпионаж в пользу фсб и нарушение санкций

Вируский уездный суд приговорил гражданина россии Павла Капустина, проживающего в Нарве (Эстония), к 6,5 годам лишения свободы за шпионаж в пользу фсб, предоставление ложной информации государственным органам Эстонии и нарушение международных санкций. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Согласно решению суда, у него также конфисковано имущество на сумму около 90 000 евро, сообщила во вторник Государственная прокуратура.

По данным следствия, Капустин сознательно установил контакт с российской спецслужбой фсб и передавал ей информацию, имеющую значение для безопасности Эстонии. В частности, как отмечает Департамент безопасности (КаПо), он собирал сведения о настроениях жителей Нарвы.

Обвиняемый передавал фсб различную информацию, в том числе о демонтаже памятника "Танк Т-34" в Нарве, а также о настроениях жителей Нарвы после мятежа, устроенного главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным против российских властей

- подчеркнула государственный прокурор Трийну Олев-Аас.

Кроме этого, Капустин занимался незаконной перевозкой подсанкционных товаров - преимущественно предметов роскоши, алкоголя и электроники - из Эстонии и других стран ЕС в россию. Подавая документы на вид на жительство, он также предоставил ложную информацию в Департамент полиции и пограничной охраны.

По данным издания Põhjarannik ("Северное побережье"), Капустин также передавал фсб сведения об инфраструктуре на границе, передвижении местных жителей и другие данные, представляющие интерес для российской разведки.

Согласно информации КаПо, Капустин нанимал десятки местных жителей, обучая их, как обходить таможенный контроль. В частности, применялись методы подмены упаковки и фальшивые объяснения относительно происхождения товаров.

Государственный прокурор Трийну Олев-Аас подчеркнула, что даже передача на первый взгляд незначительной или общедоступной информации может быть использована против Эстонии. Сам факт сотрудничества с российскими спецслужбами уже является уголовным преступлением.

Представитель КаПо Марта Туул отметила, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать лиц, пересекающих границу, поэтому ведомство решительно не рекомендует гражданам и жителям Эстонии ездить в Россию без крайней необходимости.

Капустин получил не менее 90 000 евро дохода от своей деятельности — эта сумма признана криминальным доходом и конфискована. Дело расследовал Департамент безопасности (КаПо), обвинение поддерживала Государственная прокуратура.

В Польше задержали мужчину, который шпионил в пользу рф11.06.25, 13:41 • 2840 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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