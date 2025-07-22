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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Британии мужчину осудили за работу на разведку рф: передал личные данные экс-министра обороны

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Говарда Филлипса признали виновным в содействии иностранной разведке. Он пытался продать личные данные бывшего министра обороны Гранта Шаппса британским подставным офицерам, которых считал российскими агентами.

В Британии мужчину осудили за работу на разведку рф: передал личные данные экс-министра обороны

В Великобритании мужчину признали виновным в содействии деятельности иностранной разведки после того, как он предложил передать личную информацию о бывшем министре обороны Гранте Шаппсе российской разведке за деньги. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщили прокуроры, Говард Филлипс предоставил домашний адрес и номер телефона Шаппса двум людям, которых считал агентами российской разведки, но которые на самом деле были британскими подставными офицерами.

65-летний Филлипс отрицал обвинения в совершении действий, направленных на материальную помощь иностранной разведке — правонарушение, которое карается до 14 лет заключения.

Выступая на суде в Винчестерском коронном суде, Филлипс заявил, что якобы пытался "разоблачить иностранного агента", однако присяжные во вторник признали его виновным по Закону о национальной безопасности. Приговор ему объявят позже.

В начале судебного разбирательства прокурор Джоселин Ледвард отметила, что Филлипс предложил помощь российской разведке "не обязательно по идеологическим соображениям или симпатии к россии".

По ее словам, Филлипс стремился к легким деньгам, выполняя простую, возможно, интересную или захватывающую работу.

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Дополнение

В марте 2024 года к нему обратились якобы российские агенты по имени Саша и Дима, которые попросили записать файл на чистую флешку, указать в нем, что именно он может предложить и почему, а затем спрятать носитель в припаркованном велосипеде на улице в Лондоне.

В мае 2024 года Филлипс встретился с Димой, сообщив, что знает адрес Шаппса, его телефон и место хранения его частного самолета, потому что посещал дом политика, сказала Ледвард.

Кроме того, Филлипс предложил логистическую помощь, в частности бронирование отеля и покупку мобильного телефона для иностранной разведки, добавили прокуроры.

Напомним

Выруский уездный суд Эстонии приговорил гражданина россии Павла Капустина к 6,5 годам заключения за шпионаж в пользу ФСБ, предоставление ложной информации и нарушение международных санкций. У него также конфисковано имущество на сумму около 90 000 евро, полученных от незаконной деятельности.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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