В Британии мужчину осудили за работу на разведку рф: передал личные данные экс-министра обороны
Киев • УНН
Говарда Филлипса признали виновным в содействии иностранной разведке. Он пытался продать личные данные бывшего министра обороны Гранта Шаппса британским подставным офицерам, которых считал российскими агентами.
В Великобритании мужчину признали виновным в содействии деятельности иностранной разведки после того, как он предложил передать личную информацию о бывшем министре обороны Гранте Шаппсе российской разведке за деньги. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как сообщили прокуроры, Говард Филлипс предоставил домашний адрес и номер телефона Шаппса двум людям, которых считал агентами российской разведки, но которые на самом деле были британскими подставными офицерами.
65-летний Филлипс отрицал обвинения в совершении действий, направленных на материальную помощь иностранной разведке — правонарушение, которое карается до 14 лет заключения.
Выступая на суде в Винчестерском коронном суде, Филлипс заявил, что якобы пытался "разоблачить иностранного агента", однако присяжные во вторник признали его виновным по Закону о национальной безопасности. Приговор ему объявят позже.
В начале судебного разбирательства прокурор Джоселин Ледвард отметила, что Филлипс предложил помощь российской разведке "не обязательно по идеологическим соображениям или симпатии к россии".
По ее словам, Филлипс стремился к легким деньгам, выполняя простую, возможно, интересную или захватывающую работу.
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Дополнение
В марте 2024 года к нему обратились якобы российские агенты по имени Саша и Дима, которые попросили записать файл на чистую флешку, указать в нем, что именно он может предложить и почему, а затем спрятать носитель в припаркованном велосипеде на улице в Лондоне.
В мае 2024 года Филлипс встретился с Димой, сообщив, что знает адрес Шаппса, его телефон и место хранения его частного самолета, потому что посещал дом политика, сказала Ледвард.
Кроме того, Филлипс предложил логистическую помощь, в частности бронирование отеля и покупку мобильного телефона для иностранной разведки, добавили прокуроры.
Напомним
Выруский уездный суд Эстонии приговорил гражданина россии Павла Капустина к 6,5 годам заключения за шпионаж в пользу ФСБ, предоставление ложной информации и нарушение международных санкций. У него также конфисковано имущество на сумму около 90 000 евро, полученных от незаконной деятельности.