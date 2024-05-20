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Британія спрямувала Україні новий пакет військової допомоги: що туди входить

Британія спрямувала Україні новий пакет військової допомоги: що туди входить

Київ • УНН

 • 101375 перегляди

Велика Британія оголосила про те, що спрямувала новий пакет військової допомоги Україні, що включає 1 мільйон боєприпасів, 80 ракет протиповітряної оборони та 20 броньованих десантних машин.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у неділю, 19 травня, повідомив про спрямування Україні нового пакету військової допомоги, пише УНН.

Деталі

До нього, серед іншого, увійшли 1 млн боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 броньованих транспортерів-амфібій BvS 10.

"Світ не може чекати, Україні потрібно, щоб ми активізувалися, щоб вони мали те, що їм потрібно, щоб відкинути путіна. Саме це сьогодні зробила Велика Британія", - зазначив Шаппс у X.

"Велика Британія відправила 1 мільйон боєприпасів, ракети ППО та безпілотники на лінію фронту в Україні, щоб допомогти стримати армію путіна", - вказав міністр оборони країни.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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