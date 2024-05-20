Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит
Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе
Плетенчук о Роботино: потерь наших позиций не было
Советник по безопасности США призвал Нетаньяху увязать войну в Газе с "политической стратегией"
В минобороны рф заявили о ночной атаке на две области: что известно
россия, вероятно, потеряла последний носитель крылатых ракет в Крыму
Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 маяЭксклюзив
В районе Белогоровки на Луганщине россияне понесли значительные потери - ОВА
Президент Тайваня призывает Китай прекратить запугивание
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит
Великобритания объявила о том, что направила новый пакет военной помощи Украине, включающий 1 миллион боеприпасов, 80 ракет противовоздушной обороны и 20 бронированных десантных машин.
Изменения в правительстве: нардеп анонсировал рассмотрение кадровых вопросов в ВР на этой неделе
Верховная Рада может назначить Вячеслава Негоду новым министром регионального развития на этой неделе, в то время, как решения по другим министерствам, таким как инфраструктуры, будут приняты после встречи Президента с депутатами.
Плетенчук о Роботино: потерь наших позиций не было
Вопреки российским заявлениям, потерь украинских позиций в селе Роботино не было, хотя ситуация остается сложной, поскольку село обстреливают с обеих сторон, сообщил представитель Южного оборонного командования.
Советник по безопасности США призвал Нетаньяху увязать войну в Газе с "политической стратегией"
Салливан призвал Нетаньяху увязать военные операции Израиля в Газе с политической стратегией будущего этой территории.
В минобороны рф заявили о ночной атаке на две области: что известно
Министерство обороны россии заявило о ночной атаке на курскую и белгородскую области, утверждая, что системы ПВО якобы уничтожили и перехватили 7 беспилотников.
россия, вероятно, потеряла последний носитель крылатых ракет в Крыму
Россия, возможно, потеряла свой последний корабль-носитель крылатых ракет "Циклон" в Крыму, оставив там лишь менее стратегически важные военные части.
Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы
Блестящий обломок кометы озарил небо над Испанией и Португалией поздно вечером в субботу, его сняли на видео астрономические обсерватории и очевидцы.
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Представителям всех знаков Зодиака период с 20 по 26 мая открывает большие возможности.
В районе Белогоровки на Луганщине россияне понесли значительные потери - ОВА
россияне понесли значительные потери - 53 убитыми и ранеными, а также 14 единиц вооружения и военной техники, включая 2 танка и 11 бронемашин, во время неудачной попытки прорыва под Белогоровкой в Луганской области.
Президент Тайваня призывает Китай прекратить запугивание
Новый президент Тайваня Лай Чин-тэ призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание Тайваня и работать вместе для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе.