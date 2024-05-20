Британия направила Украине новый пакет военной помощи: что туда входит

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в воскресенье, 19 мая, сообщил о направлении Украине нового пакета военной помощи, пишет УНН.

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В него, среди прочего, вошли 1 млн боеприпасов, 80 ракет для систем ПВО, 20 бронированных транспортеров-амфибий BvS 10.

"Мир не может ждать, Украине нужно, чтобы мы активизировались, чтобы они имели то, что им нужно, чтобы отбросить путина. Именно это сегодня сделала Великобритания", - отметил Шаппс в X.

"Великобритания отправила 1 миллион боеприпасов, ракеты ПВО и беспилотники на линию фронта в Украине, чтобы помочь сдержать армию путина", - указал министр обороны страны.