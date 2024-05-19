Через ворожий обстріл у Харкові постраждали дві жінки
Київ • УНН
Дві жінки були поранені в Харкові внаслідок російського обстрілу, який пошкодив кладовище, центральний парк, кінотеатр, ресторан та автомобілі.
В результаті обстрілу Харкова з боку зс рф, вдень 19 травня постраждали двоє жінок. Про це передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
19 травня орієнтовно о 15:10 окупанти завдали авіаудари по Харкову. У Київському районі пошкоджено територію місцевого кладовища.У Шевченківському районі зафіксовано влучання по центральному парку. Пошкоджено будівлі кінотеатру, ресторану та автомобілі.
Нагадаємо
Британський міністр оборони Грант Шаппс висловив впевненість у здатності України відбити російський наступ на Харківщині. Водночас він прогнозує складні наступні тижні. Також Грант Шаппс зазначив, що цей наступ міг бути уникнутий, якби не затримки з додатковою допомогою Україні.