Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

В результате обстрела Харькова со стороны ссс рф, днем 19 мая пострадали две женщины. Об этом передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

19 мая ориентировочно в 15:10 оккупанты нанесли авиаудары по Харькову. В Киевском районе повреждена территория местного кладбища, в Шевченковском районе зафиксировано попадание по центральному парку. Повреждены здания кинотеатра, ресторана и автомобили. - информирует ведомство.

Напомним,

Британский министр обороны Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщинуи. В то же время он прогнозирует сложные следующие недели. Также Грант Шаппс отметил, что этого наступления можно было бы избежать, если бы не задержки с дополнительной помощью Украине.