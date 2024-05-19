ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Киев  •  УНН

19 мая 2024, 17:57  •  12733 просмотра

Read in English

Две женщины были ранены в Харькове в результате российского обстрела, который повредил кладбище, центральный парк, кинотеатр, ресторан и автомобили.

В результате обстрела Харькова со стороны ссс рф, днем 19 мая пострадали две женщины. Об этом передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

19 мая ориентировочно в 15:10 оккупанты нанесли авиаудары по Харькову. В Киевском районе повреждена территория местного кладбища, в Шевченковском районе зафиксировано попадание по центральному парку. Повреждены здания кинотеатра, ресторана и автомобили.

 - информирует ведомство.
Image

Напомним,

Британский министр обороны Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщинуи. В то же время он прогнозирует сложные следующие недели. Также Грант Шаппс отметил, что этого наступления можно было бы избежать, если бы не задержки с дополнительной помощью Украине. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
grant-shappsГрант Шаппс
ukrainaУкраина
kievКиев
kharkivХарьков
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  141519 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  138132 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  164934 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  149344 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  118988 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  124234 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135011 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125447 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118720 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  264556 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Новости по теме
Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

  •  12733 просмотра
Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

  •  15351 просмотра
Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

  •  16410 просмотра
В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет

В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет

  •  16613 просмотра
Уже почти неделю в Новой Каледонии происходят протесты: в чем же причина беспорядков

Уже почти неделю в Новой Каледонии происходят протесты: в чем же причина беспорядков

  •  18253 просмотра
В Одессе прогремел взрыв, вероятно - баллистика

В Одессе прогремел взрыв, вероятно - баллистика

  •  25705 просмотра
Беспилотник уничтожил точку пилотирования российских БПЛА в Волчанске

Беспилотник уничтожил точку пилотирования российских БПЛА в Волчанске

  •  28634 просмотра
Иранские СМИ сообщают, что растет опасение, что с президентом что-то произошло "серьезное"

Иранские СМИ сообщают, что растет опасение, что с президентом что-то произошло "серьезное"

  •  28164 просмотра
Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

  •  28981 просмотра
Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых

Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых

  •  28722 просмотра

Популярные

россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"

россияне на ВОТ ввели новый предмет в школе - "моральные основы семейной жизни"

  •  55383 просмотра
Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

Салфетку, на которой был подписан первый "контракт" Месси с ФК "Барселона", продали с аукциона за огромную сумму

  •  58477 просмотра
"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

"Мир может остановить российский террор": Зеленский отреагировал на ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине

  •  88372 просмотра
Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне

Зеленский и первая леди почтили память жертв политических репрессий в Быковне

  •  53534 просмотра
ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

ГСЧС в Запорожье спасли котенка, который оказался в бетонной ловушке

  •  88546 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  264556 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  252860 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  310610 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  329151 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  528239 просмотра

Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Две женщины были ранены в Харькове в результате российского обстрела, который повредил кладбище, центральный парк, кинотеатр, ресторан и автомобили.

Война •   •  12733 просмотра
Из-за вражеского обстрела в Харькове пострадали две женщины

Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

Украинские защитники закрепились на прочных позициях в Харьковской области, в то время как российские вооруженные силы не достигают своих целей, заявил президент Зеленский.

Война •   •  15351 просмотра
Оккупант не достигает своей задачи: Зеленский о ситуации на фронте и действиях Сил обороны

Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил уверенность в способности Украины отразить российское наступление на Харьковщине. Он призвал увеличить оборонные расходы в Европе для противодействия угрозе, которую представляет РФ.

политика •   •  16410 просмотра
Министр обороны Великобритании уверен, что Украина отразит российское наступление на Харьковщине

В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет

20 мая с 18:00 до 24:00 состоятся почасовые отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине, кроме объектов критической инфраструктуры, в связи с повреждениями, вызванными обстрелами, и необходимостью покрытия дефицита электроэнергии за счет импорта.

Экономика •   •  16613 просмотра
В Киеве и по всей Украине 20 мая будут отключать свет

Уже почти неделю в Новой Каледонии происходят протесты: в чем же причина беспорядков

В Новой Каледонии вспыхнули беспорядки из-за изменений в избирательном законодательстве, которые, по мнению сторонников независимости, ослабят влияние местного населения, что привело к блокированию дорог, отмене авиарейсов и мобилизации 600 вооруженных жандармов.

Новости Мира •   •  18253 просмотра
Уже почти неделю в Новой Каледонии происходят протесты: в чем же причина беспорядков

В Одессе прогремел взрыв, вероятно - баллистика

В Одессе прогремел взрыв, вероятно вызванный баллистическими ракетами, что заставило власти призвать жителей города укрыться в укрытиях.

Война •   •  25705 просмотра
В Одессе прогремел взрыв, вероятно - баллистика

Беспилотник уничтожил точку пилотирования российских БПЛА в Волчанске

Государственная пограничная служба Украины уничтожила точку пилотирования российского БПЛА на Волчанском направлении с помощью беспилотника FPV, вычислив его местонахождение.

Война •   •  28634 просмотра
Беспилотник уничтожил точку пилотирования российских БПЛА в Волчанске

Иранские СМИ сообщают, что растет опасение, что с президентом что-то произошло "серьезное"

Вертолет президента Ирана Раиси потерпел крушение во время полета, что вызвало серьезное беспокойство относительно возможных травм и жертв.

Новости Мира •   •  28164 просмотра
Иранские СМИ сообщают, что растет опасение, что с президентом что-то произошло "серьезное"

Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

На Северском, Краматорском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, произошло более 90 боевых столкновений, украинские защитники стойко удерживают позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

Война •   •  28981 просмотра
Генштаб: жесткие бои на Северском, Краматорском и Покровском направлениях, замедлено вс рф на Харьковском направлении

Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых

По меньшей мере 27 человек были ранены и 6 погибли в результате российского ракетного удара по базе отдыха под Харьковом, один человек до сих пор считается пропавшим без вести.

Общество •   •  28722 просмотра
Количество пострадавших от удара вс рф по пригороду Харькова увеличилось, по меньшей мере 27 раненых