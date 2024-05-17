Міністр оборони Великої Британії назвав висилку рф британського аташе "відчайдушним" кроком

Шаппс вважає вислання британського аташе з Москви "відчайдушним" кроком. Про це повідомляє Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у X, передає УНН.

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Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на рішення рф щодо оголошення персоною нон грата аташе з питань оборони британського посольства в Москві, назвавши цей крок "відчайдушним".

Шаппс зазначив, що у той час, коли аташе рф у Великій Британії діяв як шпигун, британський аташе у Москві лише відстоював інтереси Великобританії. Зокрема, він уособлював непохитну підтримку Великобританією України щодо незаконного вторгнення рф.

Вислання росією аташе з питань оборони Великої Британії є відчайдушним кроком. У той час як аташе росії у Великій Британії діяв як шпигун, єдиною проблемою путіна з нашим аташе було те, що він уособлювали непохитну підтримку Великобританією України перед обличчям її незаконного та варварського вторгнення