Міністр оборони Великої Британії назвав висилку рф британського аташе "відчайдушним" кроком
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав "відчайдушним" кроком рф висилання британського аташе з питань оборони міністр оборони Великої Британії з Москви, протиставивши його тому, що російський аташе у Великій Британії діяв як шпигун, тоді як британський аташе лише представляв підтримку Великої Британії Україні проти незаконного вторгнення рф.
Шаппс вважає вислання британського аташе з Москви "відчайдушним" кроком. Про це повідомляє Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у X, передає УНН.
Деталі
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на рішення рф щодо оголошення персоною нон грата аташе з питань оборони британського посольства в Москві, назвавши цей крок "відчайдушним".
Шаппс зазначив, що у той час, коли аташе рф у Великій Британії діяв як шпигун, британський аташе у Москві лише відстоював інтереси Великобританії. Зокрема, він уособлював непохитну підтримку Великобританією України щодо незаконного вторгнення рф.
Вислання росією аташе з питань оборони Великої Британії є відчайдушним кроком. У той час як аташе росії у Великій Британії діяв як шпигун, єдиною проблемою путіна з нашим аташе було те, що він уособлювали непохитну підтримку Великобританією України перед обличчям її незаконного та варварського вторгнення
Крок у відповідь: москва висилає з рф британського аташе з питань оборони16.05.24, 18:31 • 20253 перегляди