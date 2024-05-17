Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

Шаппс считает высылку британского атташе из москвы "отчаянным" шагом. Об этом сообщает Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в X, передает УНН.

Детали

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на решение рф об объявлении персоной нон грата атташе по вопросам обороны британского посольства в Москве, назвав этот шаг "отчаянным".

Шаппс отметил, что в то время, когда атташе рф в Великобритании действовал как шпион, британский атташе в москве лишь отстаивал интересы Великобритании. В частности, он олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины относительно незаконного вторжения рф.

Высылка россией атташе по вопросам обороны Великобритании является отчаянным шагом. В то время как атташе россии в Великобритании действовал как шпион, единственной проблемой путина с нашим атташе было то, что он олицетворял непоколебимую поддержку Великобританией Украины перед лицом ее незаконного и варварского вторжения - заявил Грант Шаппс.

Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны