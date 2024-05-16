Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  81218 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  88318 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  93277 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  116201 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  50552 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  115018 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135080 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139972 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150007 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167351 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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11 мая 2024, 08:40  •  402456 просмотра

Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

россия объявила атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве "персоной нон-грата" в ответ на высылку Великобританией российского атташе по вопросам обороны из Лондона.

Новости Мира •   •  3708 просмотра
Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет при пересечении границы Украины в связи с военным положением и мобилизацией, в соответствии с изменениями в законы о мобилизационной подготовке и военном положении.

Общество •   •  4519 просмотра
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ

Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо

Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини пообщался с раненым премьер-министром Робертом Фицо, который выжил после покушения, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Новости Мира •   •  4384 просмотра
Избранный президент Словакии поговорил с раненым Фицо

Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук

Министерство социальной политики переместит 6 учреждений, в которых находятся более 500 маломобильных групп населения и пожилых людей, с прифронтовых территорий Харьковской области.

Общество •   •  6412 просмотра
Минсоцполитики проведет релокацию 6 заведений для маломобильных людей из Харьковской области - Верещук

Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

Зеленский обсудил с премьер-министром Польши Туском насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова, а также планы работать над амбициозным двусторонним соглашением о безопасности между историческими партнерами.

Война •   •  9142 просмотра
Зеленский и Туск обсудили насущную потребность Украины в противовоздушной обороне для защиты Харькова

Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

Укрзализныця передала Вооруженным силам Украины еще два модернизированных вагона, оснащенных медицинским оборудованием для эвакуации раненых бойцов.

Война •   •  6878 просмотра
Укрзализныця передала ВСУ еще два вагона для эвакуации раненых

Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

Украина контролирует ситуацию на границе с беларусью, а новости о развертывании там российской техники и анализ угроз некоторыми экспертами являются преждевременными страшилками, считает Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Война •   •  8097 просмотра
Преждевременные страшилки: в СНБО отреагировали на новости о переброске российской техники в беларусь

Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал предварительную заявку сборной Украины по футболу на чемпионат Европы - 2024.

спорт •   •  5893 просмотра
Сборная Украины объявила список футболистов, которые будут готовиться к Евро-2024

Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Народный депутат Анна Скороход увеличила свое состояние, в то время как ее бывший муж российского происхождения Алексей Алякин (ныне Левковский) зарабатывает сотни миллионов на модульных укрытиях в Украине через компанию, потенциально связанную со строительной фирмой Скороход.

политика •   •  8246 просмотра
Российский экс-супруг Анны Скороход зарабатывает миллионы на укрытиях, а сама нардеп обжилась квартирой и двумя машинами

Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем

россия и Китай объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, которое укрепляет связи в энергетике, торговле, безопасности, геополитике, противодействует якобы попыткам США нарушить стратегический баланс, и поддерживает друг друга в вопросах Украины и Северной Кореи.

политика •   •  33863 просмотра
Украинский вопрос, ИИ и Северная Корея: что еще вошло в соглашение между рф и Китаем