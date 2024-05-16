Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

россия в ответ на решение Лондона атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве. Об этом говорится в заявлении российского министерства иностранных дел, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в четверг, 16 мая, в МИД России вызвали представителя Посольства Великобритании в москве, которому был заявлен решительный протест относительно решения Лондона от 8 мая.

Британский дипломат был проинформирован о том, что в ответ на указанное решение атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве А.Т.Когхилл объявляется "persona non grata". Ему следует в недельный срок покинуть территорию российской федерации - заявили в российском МИДе.

Кроме того, в ведомстве заверили, что реакция на "недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается". В России заверили, что вскоре проинформируют о дальнейших ответных шагах.

Контекст

На прошлой неделе, 8 мая, Великобритания приняла решение выслать атташе по вопросам обороны России, лишить дипломатического статуса некоторые объекты и ограничить срок действия российских дипломатических виз в ответ на то, что министр внутренних дел Джеймс Клеверли назвал "злонамеренной деятельностью" москвы.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.