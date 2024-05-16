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Крок у відповідь: москва висилає з рф британського аташе з питань оборони

Крок у відповідь: москва висилає з рф британського аташе з питань оборони

Київ • УНН

 • 20255 перегляди

росія оголосила аташе з питань оборони Великої Британії в Москві "персоною нон-грата" у відповідь на висилку Великою Британією російського аташе з питань оборони з Лондона.

росія у відповідь на рішення Лондона аташе з питань оборони при посольстві Британії у москві. Про це йдеться у заяві російського міністерства закордонних справ, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що у четвер, 16 травня, в мзс росії викликали представника Посольства Великобританії в москві, якому було заявлено рішучий протест щодо рішення Лондона від 8 травня. 

Британський дипломат був проінформований про те, що у відповідь на вказане рішення аташе з питань оборони при Посольстві Великобританії в Москві А.Т.Когхілл оголошується "persona non grata". Йому слід у тижневий термін залишити територію російської федерації

- заявили в російському мзс. 

Окрім того, у відомстві запевнили, що реакція на "недружні антиросійські дії британської сторони не вичерпується". У росії запевнили, що невдовзі проінформують про подальші кроки у відповідь. 

Контекст 

Минулого тижня, 8 травня, Велика Британія прийняла рішення вислати аташе з питань оборони росії, позбавити дипломатичного статусу деякі об'єкти і обмежити термін дії російських дипломатичних віз у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав "зловмисною діяльністю" москви.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив про російських шпигунів у країнах Альянсу і закликав до пильності, посилаючись на нещодавні арешти підозрюваних російських агентів у Німеччині і Великобританії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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