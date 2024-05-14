Умєров зідзвонився із главою Міноборони Британії: обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров обговорив поточну ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії з главою Міноборони Великої Британії Грантом Шаппсом.
Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм британським колегою Грантом Шаппсом. Про це Умєров повідомив у соцмережі X, передає УНН.
Обговорили поточну ситуацію на полі бою і нагальні потреби нашої армії. Основна увага приділяється зброї дальньої дії, артилерії та боєприпасам
Міністр оборони України наголосив, що Велика Британія залишається надійним партнером в ці важкі часи.
Також Умєров подякував за останній пакет військової допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, який став найбільший за всю історію
"Ця підтримка демонструє непохитну прихильність Великої Британії стояти на боці України до перемоги", - наголосив Умєров.
Нагадаємо
Велика Британія заявила про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи 4 мільйони боєприпасів, понад 1600 ракет та 400 транспортних засобів, серед яких 160 бронемашин "Хаскі".