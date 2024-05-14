Умеров созвонился с главой Минобороны Британии: обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор со своим британским коллегой Грантом Шаппсом. Об этом Умеров сообщил в соцсети X, передает УНН.

Обсудили текущую ситуацию на поле боя и насущные потребности нашей армии. Основное внимание уделяется оружию дальнего действия, артиллерии и боеприпасам - написал Умеров.

Министр обороны Украины подчеркнул, что Великобритания остается надежным партнером в эти трудные времена.

Также Умеров поблагодарил за последний пакет военной помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов, который стал крупнейший за всю историю

"Эта поддержка демонстрирует непоколебимую приверженность Великобритании стоять на стороне Украины до победы", - подчеркнул Умеров.

Напомним

Великобритания заявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, включая 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет и 400 транспортных средств, среди которых 160 бронемашин "Хаски".