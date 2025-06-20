Китай став найважливішим постачальником воєнної машини росії - Economist

Україна стикається з посленням дронових атак з росії і нарощує кількість ударних безпілотників у своїх "залпах". Аналіз конструкцій ворожих дронів показав, що Китай став ключовим постачальником воєнної машини кремля. Про це пише The Economist, передає УНН.

Деталі

"Шахед" – ударний безпілотник іранської розробки, який зараз масово виробляється в росії. Раніше був начинений американською мікроелектронікою, яку контрабандою ввозили через Азію для обходу санкцій. Однак найновіші моделі оснащені китайськими деталями. Ті, що використовуються цього року, мають антени китайського виробництва. Один екземпляр містив лише два американські компоненти з 15.

Це відображає тенденцію. З початку війни у ​​2022 році Китай обережно надавав військову допомогу росії. За даними української та європейської розвідки, він відхилив деякі російські запити на допомогу та обладнання.

Китай уникав масштабних поставок готових боєприпасів або летальної зброї, які могли б спровокувати американські чи європейські санкції. Пекін не хоче міжнародного осуду, який виник би, якби на полі бою з'явилося забагато його зброї. Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі - і, можливо, перетнув її - йдеться в аналітичній публікації видання.

Західні чиновники повідомили, що Китай надає росії різні форми підтримки з 2023 року, включаючи критично важливі компоненти озброєння та цивільні безпілотники. Багато з цього публічно задокументовано в аналізі уламків зброї, через відстеження поставок у відкритих джерелах та у випадках американських санкцій проти китайських компаній. Але, що важливо, ці чиновники також вказують на "невелику кількість артилерійських боєприпасів та військових БПЛА" (дронів).

Досі публічних доказів переходу артилерійських боєприпасів з рук в руки було мало. На початку 2023 року Китай розглядав можливість відправки росії партії снарядів калібру 122 мм та 152 мм, але немає жодних ознак того, що він зробив це у великих масштабах. Пізніше того ж року українські війська виявили мінометні снаряди китайського виробництва поблизу Мелітополя, на півдні України. Незрозуміло, чи були такі поставки здійснені безпосередньо з Китаю, чи опосередковано з третіх країн, де китайська стрілецька зброя та боєприпаси є розповсюдженими.

Ситуація з військовими дронами є більш тривожною. Минулого року інформаційне агентство Reuters повідомило, що АТ ІЕМЗ "Купол", що входить до складу російської державної збройової компанії, розробило та провело льотні випробування нової моделі дрона "Гарпія-3" — по суті, копії іранського "Шахеда" — у Китаї за допомогою китайських фірм. У жовтні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох китайських компаній, одна з яких постачала двигун для цього дрона.

У травні 2024 року Грант Шаппс, який тоді був міністром оборони Великої Британії, розсекретив розвідувальні дані про безпілотник, щоб викрити таку співпрацю. "Ми точно знали, де він знаходиться"", – каже він. Деякі європейські розвідники кажуть, що вони ще не бачили доказів китайської летальної допомоги. Але немає сумнівів, що "Гарпія-3" була летальною системою, а не літаком подвійного призначення, каже сер Грант.

На практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для росії, ніж китайські компоненти та інструменти. На нещодавньому брифінгу для невеликої групи журналістів, зокрема The Economist , Президент України Володимир Зеленський заявив, що "китайські представники" були присутні на виробничих об'єктах у росії. Європейський представник оборонного відомства підтверджує це, додавши, що Китай прагне перевірити ефективність своїх матеріалів на полі бою.

З початку війни обидві сторони широко використовували відносно повсякденну продукцію китайського виробництва, не в останню чергу цивільні дрони (які, серед іншого, допомагають виявляти цілі). Але у вересні минулого року Китай посилив експортні обмеження на дрони та їх компоненти. Теоретично нові правила поширюються як на росію, так і на Україну. На практиці вони застосовуються вибірково. Зеленський каже, що Китай "перекрив" постачання такого обладнання, як невеликі квадрокоптери, до України, водночас "залишивши кран відкритим" для росії.

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Китай також активізував співпрацю з росією в інших сферах, каже високопоставлений український чиновник із безпеки, який стверджує, що китайські лідери можуть намагатися протидіяти дипломатичним зусиллям Америки, спрямованим на розкол між рф та Китаєм. Цей чиновник стверджує, що Китай допомагав росії виробляти вибухівку (Китай домінує на світовому ринку нітроцелюлози, ключового інгредієнта) та волоконно-оптичні кабелі, що використовуються в заглушливих безпілотниках з проводовим наведенням, які стають дедалі важливішими на полі бою.

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Наприкінці травня Олег Іващенко, голова Служби зовнішньої розвідки України, публічно висловився про постачання Китаєм інструментальних верстатів, хімікатів, пороху та інших матеріалів, життєво важливих для оборонної промисловості росії. Дослідницька група "Рада економічної безпеки України" зазначає, що у 2023-24 роках Китай став провідним постачальником промислового обладнання до росії, на який припадало 80-90% імпортованих верстатів, багато з яких були західного походження.

Що ж отримує Китай натомість? Для початку, цінні уроки. Західні чиновники кажуть, що росія та Китай "продовжують вивчати можливості обміну західними технологіями, захопленими на полі бою в Україні". Китай захоче отримати американські високоточні ракети, європейські крилаті ракети тощо. Також є ознаки співпраці в таких галузях, як космічні технології, про які раніше не йшлося.

Жодне з цього не означає, що китайсько-російські відносини є успішними та конструктивними. Частина російської еліти, включаючи людей з її апарату безпеки, стурбована зростаючою залежністю своєї країни від Китаю, а також китайським шпигунством у росії. Незважаючи на всі розмови про дружбу, російська служба безпеки ФСБ ув'язнює російських вчених за нібито розголошення секретів Китаю. Багато з цих людей, схоже, не зробили нічого поганого; їхні арешти відображають глибоко вкорінений страх і упередження щодо Китаю. Але без постійної допомоги цієї країни оборонна промисловість росії була б паралізована.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку цього місяця заявив, що протягом наступних років НАТО має збільшити інвестиції у розвиток власних оборонних спроможностей, зокрема у протиповітряному та протиракетному захисті на 400%. Бо "військова машина путіна прискорюється".

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