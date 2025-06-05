росія наздоганяє Україну у гонці смертоносних безпілотників завдяки підтримці Китаю - Politico

російська федерація наздоганяє Україну у виробництві безпілотників завдяки більшим фінансовим ресурсам, виробничим лініям далеко від лінії фронту та особливо допомозі з Китаю. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого українського чиновника, пише УНН.

Китайські виробники постачають їм (рф - ред.) обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування, навігацію. Вони використовують так звані компанії-підстави, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та уникнути санкцій за свою діяльність. Проте офіційно Китай дотримується всіх правил. Поки що лише офіційно – сказав речник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

Пекін неодноразово заперечував постачання будь-яких безпілотників або компонентів зброї росії, називаючи українські протести "безпідставними звинуваченнями та політичними маніпуляціями". Але Александров сказав, що росія має критичну залежність від постачання китайських запасних частин як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників.

Це дає змогу росії підривати лідерство України в технології та виробництві безпілотників – те, що допомагало Україні продовжувати боротьбу в часи, коли вона страждає від дефіциту боєприпасів та повільних поставок зброї від своїх союзників.

Колишній високопоставлений військовий командир Павло Паліса, а нині заступник керівника Офісу Президента України Володимира Зеленського, заявив, що з початку року 80 відсотків збитків, завданих російській техніці та особовому складу, було завдано безпілотниками. Тільки у травні українські безпілотники знищили 89 000 російських цілей.

Україні вдалося зайняти лідерство у війні з використанням безпілотників у перші роки війни, виробивши до 1 мільйона тактичних безпілотників у 2024 році та прагнучи виробити 2,5 мільйона тактичних та 30 000 далекобійних ударних безпілотників у 2025 році.

Але росія наздоганяє. Минулого тижня Зеленський заявив журналістам у Києві, що Україна виробляє близько 100 далекобійних безпілотників на день, тоді як росії вдалося збільшити виробництво до 300 на день і вона прагне до 500.

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російським виробникам безпілотників вдалося збільшити виробництво далекобійних безпілотників з 15 000 у 2024 році до понад 30 000 цього року, а також до 2 мільйонів малих тактичних безпілотників, сказав Александров.

Ворог копіює досвід Збройних сил України та активно масштабує свої безпілотні установки. Тому ми повинні підтримувати темпи розвитку та постійно нарощувати наші можливості, щоб бути на крок попереду – заявив минулого тижня головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський.

Зеленський стверджував, що росія має набагато більше фінансових ресурсів, а також доступ до китайських технологій, таких як її безпілотники DJI Mavic, спочатку розроблені для цивільного ринку, але широко використовувані обома арміями у війні.

Вони настільки дешеві та ефективні, що їх щодня використовують як артилерійські снаряди – сказав Зеленський, додавши, що десятки виробників в Україні працюють над оновленими версіями Mavic.

Україна реагує на зусилля росії, збільшуючи виробництво нещодавно розроблених безпілотників-перехоплювачів, які використовуються для збивання російських безпілотників.

Ми витрачаємо багато грошей. Ми витрачаємо сьогодні більше, ніж планували. Тому що всі розвиваються. росіяни розвиваються, і з'являються наші нові технології. Але у нас є позитивний вихід із цієї гонки, якщо ми знайдемо більше фінансування – сказав Зеленський, закликаючи союзників Києва більше інвестувати в оборонну промисловість України.

москва застосовує безпілотники, які працюють за допомогою оптоволоконного кабелю, а не радіосигналів, що робить їх невразливими до електронних контрзаходів. Використовуючи їх, кремль зміг значною мірою знищити логістичні маршрути України в курській області росії та зумів витіснити більшість українських військ з території, яку вони зайняли під час несподіваного наступу минулого року.

Раніше українські війська могли виявляти звичайні російські безпілотники, щойно вони піднімалися в небо, але це набагато складніше, коли безпілотники працюють через оптоволоконні кабелі.

Вони прагнуть випустити близько 30 000 далекобійних дронів цих типів, а також 30 000 дронів-мішеней, які вони використовують для виснаження українських систем протиповітряної оборони, у 2025 році. Що стосується дронів FPV, росіяни прагнуть випустити колосальні 2 мільйони з них у 2025 році – сказав Александров.

Доповнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа перенаправляє ключову технологію боротьби з дронами, призначену для України, американським збройним силам. Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що це відображає зменшення зобов'язань Пентагону щодо оборони України.