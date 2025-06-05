росія наздоганяє Україну у гонці смертоносних безпілотників завдяки підтримці Китаю - Politico

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули
Ексклюзив
12:51 • 5158 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
11:49 • 12418 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

11:02 • 20631 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
08:39 • 60100 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

08:35 • 45558 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

5 червня, 06:46 • 41371 перегляди

Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 63313 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

4 червня, 16:52 • 95101 перегляди

"Не призведе до негайного миру": Трамп заявив, що понад годину говорив із путіним про Україну та Іран

4 червня, 16:37 • 62130 перегляди

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми за державну зраду

4 червня, 14:27 • 58678 перегляди

Після повернення з росії викрадених дітей їх рідні отримають по 50 тисяч гривень

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
47%
752мм
Популярнi новини

росія атакувала дронами Прилуки на Чернігівщині: 5 загиблих, серед них дитина

5 червня, 03:29 • 21149 перегляди

Мінус ще 930 окупантів: втрати ворога на 5 червня

5 червня, 04:47 • 3462 перегляди

У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

5 червня, 05:00 • 12096 перегляди

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п’ять країн - Міноборони України

08:57 • 32347 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 35841 перегляди
Публікації

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 79866 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 92601 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 153114 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 193726 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 302548 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Фрідріх Мерц

Біньямін Нетаньяху

Кріштіану Роналду

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Білий дім

Київ

Реклама
УНН Lite

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

09:10 • 36227 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 47450 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 93874 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 302567 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 162990 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

DJI Mavic

Північний потік

The New York Times

Північний потік — 2

росія наздоганяє Україну у гонці смертоносних безпілотників завдяки підтримці Китаю - Politico

Київ • УНН

 • 506 перегляди

РФ збільшує виробництво БПЛА завдяки допомозі Китаю, що підриває лідерство України. Росіяни прагнуть випустити мільйони дронів у 2025 році.

росія наздоганяє Україну у гонці смертоносних безпілотників завдяки підтримці Китаю - Politico

російська федерація наздоганяє Україну у виробництві безпілотників завдяки більшим фінансовим ресурсам, виробничим лініям далеко від лінії фронту та особливо допомозі з Китаю. Про це повідомляє Politico з посиланням на високопоставленого українського чиновника, пише УНН.

Китайські виробники постачають їм (рф - ред.) обладнання, електроніку, навігаційні, оптичні та телеметричні системи, двигуни, мікросхеми, процесорні модулі, антенні польові системи, плати керування, навігацію. Вони використовують так звані компанії-підстави, змінюють назви, роблять усе, щоб уникнути експортного контролю та уникнути санкцій за свою діяльність. Проте офіційно Китай дотримується всіх правил. Поки що лише офіційно 

– сказав речник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

Пекін неодноразово заперечував постачання будь-яких безпілотників або компонентів зброї росії, називаючи українські протести "безпідставними звинуваченнями та політичними маніпуляціями". Але Александров сказав, що росія має критичну залежність від постачання китайських запасних частин як для тактичних, так і для далекобійних безпілотників.

Це дає змогу росії підривати лідерство України в технології та виробництві безпілотників – те, що допомагало Україні продовжувати боротьбу в часи, коли вона страждає від дефіциту боєприпасів та повільних поставок зброї від своїх союзників.

Колишній високопоставлений військовий командир Павло Паліса, а нині заступник керівника Офісу Президента України Володимира Зеленського, заявив, що з початку року 80 відсотків збитків, завданих російській техніці та особовому складу, було завдано безпілотниками. Тільки у травні українські безпілотники знищили 89 000 російських цілей.

Україні вдалося зайняти лідерство у війні з використанням безпілотників у перші роки війни, виробивши до 1 мільйона тактичних безпілотників у 2024 році та прагнучи виробити 2,5 мільйона тактичних та 30 000 далекобійних ударних безпілотників у 2025 році.

Але росія наздоганяє. Минулого тижня Зеленський заявив журналістам у Києві, що Україна виробляє близько 100 далекобійних безпілотників на день, тоді як росії вдалося збільшити виробництво до 300 на день і вона прагне до 500.

Трамп захоплюється "крутою" атакою України по аеродромах рф, але хвилюється, що буде далі 05.06.25, 14:11 • 1936 переглядiв

російським виробникам безпілотників вдалося збільшити виробництво далекобійних безпілотників з 15 000 у 2024 році до понад 30 000 цього року, а також до 2 мільйонів малих тактичних безпілотників, сказав Александров.

Ворог копіює досвід Збройних сил України та активно масштабує свої безпілотні установки. Тому ми повинні підтримувати темпи розвитку та постійно нарощувати наші можливості, щоб бути на крок попереду 

– заявив минулого тижня головнокомандувач української армії генерал Олександр Сирський.

Зеленський стверджував, що росія має набагато більше фінансових ресурсів, а також доступ до китайських технологій, таких як її безпілотники DJI Mavic, спочатку розроблені для цивільного ринку, але широко використовувані обома арміями у війні.

Вони настільки дешеві та ефективні, що їх щодня використовують як артилерійські снаряди 

– сказав Зеленський, додавши, що десятки виробників в Україні працюють над оновленими версіями Mavic.

Україна реагує на зусилля росії, збільшуючи виробництво нещодавно розроблених безпілотників-перехоплювачів, які використовуються для збивання російських безпілотників.

Ми витрачаємо багато грошей. Ми витрачаємо сьогодні більше, ніж планували. Тому що всі розвиваються. росіяни розвиваються, і з'являються наші нові технології. Але у нас є позитивний вихід із цієї гонки, якщо ми знайдемо більше фінансування 

– сказав Зеленський, закликаючи союзників Києва більше інвестувати в оборонну промисловість України.

москва застосовує безпілотники, які працюють за допомогою оптоволоконного кабелю, а не радіосигналів, що робить їх невразливими до електронних контрзаходів. Використовуючи їх, кремль зміг значною мірою знищити логістичні маршрути України в курській області росії та зумів витіснити більшість українських військ з території, яку вони зайняли під час несподіваного наступу минулого року.

Раніше українські війська могли виявляти звичайні російські безпілотники, щойно вони піднімалися в небо, але це набагато складніше, коли безпілотники працюють через оптоволоконні кабелі.

Вони прагнуть випустити близько 30 000 далекобійних дронів цих типів, а також 30 000 дронів-мішеней, які вони використовують для виснаження українських систем протиповітряної оборони, у 2025 році. Що стосується дронів FPV, росіяни прагнуть випустити колосальні 2 мільйони з них у 2025 році 

– сказав Александров.

Доповнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа перенаправляє ключову технологію боротьби з дронами, призначену для України, американським збройним силам. Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що це відображає зменшення зобов'язань Пентагону щодо оборони України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаНовини СвітуТехнології
Курська область
Пентагон
DJI Mavic
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9