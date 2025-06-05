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россия догоняет Украину в гонке смертоносных беспилотников благодаря поддержке Китая - Politico

Киев • УНН

 • 462 просмотра

РФ увеличивает производство БПЛА благодаря помощи Китая, что подрывает лидерство Украины. Россияне стремятся выпустить миллионы дронов в 2025 году.

россия догоняет Украину в гонке смертоносных беспилотников благодаря поддержке Китая - Politico

российская федерация догоняет Украину в производстве беспилотников благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям вдали от линии фронта и особенно помощи из Китая. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пишет УНН.

Китайские производители поставляют им (рф - ред.) оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые компании-подставки, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и избежать санкций за свою деятельность. Однако официально Китай соблюдает все правила. Пока что только официально 

– сказал спикер Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

Пекин неоднократно отрицал поставки каких-либо беспилотников или компонентов оружия россии, называя украинские протесты "безосновательными обвинениями и политическими манипуляциями". Но Александров сказал, что россия имеет критическую зависимость от поставок китайских запасных частей как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников.

Это позволяет россии подрывать лидерство Украины в технологии и производстве беспилотников – то, что помогало Украине продолжать борьбу во времена, когда она страдает от дефицита боеприпасов и медленных поставок оружия от своих союзников.

Бывший высокопоставленный военный командир Павел Палиса, а ныне заместитель руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что с начала года 80 процентов убытков, нанесенных российской технике и личному составу, было нанесено беспилотниками. Только в мае украинские беспилотники уничтожили 89 000 российских целей.

Украине удалось занять лидерство в войне с использованием беспилотников в первые годы войны, произведя до 1 миллиона тактических беспилотников в 2024 году и стремясь произвести 2,5 миллиона тактических и 30 000 дальнобойных ударных беспилотников в 2025 году.

Но россия догоняет. На прошлой неделе Зеленский заявил журналистам в Киеве, что Украина производит около 100 дальнобойных беспилотников в день, тогда как россии удалось увеличить производство до 300 в день и она стремится к 500.

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российским производителям беспилотников удалось увеличить производство дальнобойных беспилотников с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году, а также до 2 миллионов малых тактических беспилотников, сказал Александров.

Враг копирует опыт Вооруженных сил Украины и активно масштабирует свои беспилотные установки. Поэтому мы должны поддерживать темпы развития и постоянно наращивать наши возможности, чтобы быть на шаг впереди 

– заявил на прошлой неделе главнокомандующий украинской армией генерал Александр Сырский.

Зеленский утверждал, что россия имеет гораздо больше финансовых ресурсов, а также доступ к китайским технологиям, таким как ее беспилотники DJI Mavic, первоначально разработанные для гражданского рынка, но широко используемые обеими армиями в войне.

Они настолько дешевые и эффективные, что их ежедневно используют как артиллерийские снаряды 

– сказал Зеленский, добавив, что десятки производителей в Украине работают над обновленными версиями Mavic.

Украина реагирует на усилия россии, увеличивая производство недавно разработанных беспилотников-перехватчиков, которые используются для сбивания российских беспилотников.

Мы тратим много денег. Мы тратим сегодня больше, чем планировали. Потому что все развиваются. россияне развиваются, и появляются наши новые технологии. Но у нас есть положительный выход из этой гонки, если мы найдем больше финансирования 

– сказал Зеленский, призывая союзников Киева больше инвестировать в оборонную промышленность Украины.

москва применяет беспилотники, которые работают с помощью оптоволоконного кабеля, а не радиосигналов, что делает их неуязвимыми к электронным контрмерам. Используя их, кремль смог в значительной степени уничтожить логистические маршруты Украины в курской области россии и сумел вытеснить большинство украинских войск с территории, которую они заняли во время неожиданного наступления в прошлом году.

Ранее украинские войска могли выявлять обычные российские беспилотники, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее, когда беспилотники работают через оптоволоконные кабели.

Они стремятся выпустить около 30 000 дальнобойных дронов этих типов, а также 30 000 дронов-мишеней, которые они используют для истощения украинских систем противовоздушной обороны, в 2025 году. Что касается дронов FPV, россияне стремятся выпустить колоссальные 2 миллиона из них в 2025 году 

– сказал Александров.

Дополнение

Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет ключевую технологию борьбы с дронами, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что это отражает уменьшение обязательств Пентагона по обороне Украины.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаНовости МираТехнологии
Курская область
Пентагон
DJI Mavic
Дональд Трамп
Александр Сырский
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Brent Oil
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