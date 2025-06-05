россия догоняет Украину в гонке смертоносных беспилотников благодаря поддержке Китая - Politico

российская федерация догоняет Украину в производстве беспилотников благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям вдали от линии фронта и особенно помощи из Китая. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, пишет УНН.

Китайские производители поставляют им (рф - ред.) оборудование, электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления, навигацию. Они используют так называемые компании-подставки, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и избежать санкций за свою деятельность. Однако официально Китай соблюдает все правила. Пока что только официально – сказал спикер Службы внешней разведки Украины Олег Александров.

Пекин неоднократно отрицал поставки каких-либо беспилотников или компонентов оружия россии, называя украинские протесты "безосновательными обвинениями и политическими манипуляциями". Но Александров сказал, что россия имеет критическую зависимость от поставок китайских запасных частей как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников.

Это позволяет россии подрывать лидерство Украины в технологии и производстве беспилотников – то, что помогало Украине продолжать борьбу во времена, когда она страдает от дефицита боеприпасов и медленных поставок оружия от своих союзников.

Бывший высокопоставленный военный командир Павел Палиса, а ныне заместитель руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что с начала года 80 процентов убытков, нанесенных российской технике и личному составу, было нанесено беспилотниками. Только в мае украинские беспилотники уничтожили 89 000 российских целей.

Украине удалось занять лидерство в войне с использованием беспилотников в первые годы войны, произведя до 1 миллиона тактических беспилотников в 2024 году и стремясь произвести 2,5 миллиона тактических и 30 000 дальнобойных ударных беспилотников в 2025 году.

Но россия догоняет. На прошлой неделе Зеленский заявил журналистам в Киеве, что Украина производит около 100 дальнобойных беспилотников в день, тогда как россии удалось увеличить производство до 300 в день и она стремится к 500.

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российским производителям беспилотников удалось увеличить производство дальнобойных беспилотников с 15 000 в 2024 году до более 30 000 в этом году, а также до 2 миллионов малых тактических беспилотников, сказал Александров.

Враг копирует опыт Вооруженных сил Украины и активно масштабирует свои беспилотные установки. Поэтому мы должны поддерживать темпы развития и постоянно наращивать наши возможности, чтобы быть на шаг впереди – заявил на прошлой неделе главнокомандующий украинской армией генерал Александр Сырский.

Зеленский утверждал, что россия имеет гораздо больше финансовых ресурсов, а также доступ к китайским технологиям, таким как ее беспилотники DJI Mavic, первоначально разработанные для гражданского рынка, но широко используемые обеими армиями в войне.

Они настолько дешевые и эффективные, что их ежедневно используют как артиллерийские снаряды – сказал Зеленский, добавив, что десятки производителей в Украине работают над обновленными версиями Mavic.

Украина реагирует на усилия россии, увеличивая производство недавно разработанных беспилотников-перехватчиков, которые используются для сбивания российских беспилотников.

Мы тратим много денег. Мы тратим сегодня больше, чем планировали. Потому что все развиваются. россияне развиваются, и появляются наши новые технологии. Но у нас есть положительный выход из этой гонки, если мы найдем больше финансирования – сказал Зеленский, призывая союзников Киева больше инвестировать в оборонную промышленность Украины.

москва применяет беспилотники, которые работают с помощью оптоволоконного кабеля, а не радиосигналов, что делает их неуязвимыми к электронным контрмерам. Используя их, кремль смог в значительной степени уничтожить логистические маршруты Украины в курской области россии и сумел вытеснить большинство украинских войск с территории, которую они заняли во время неожиданного наступления в прошлом году.

Ранее украинские войска могли выявлять обычные российские беспилотники, как только они поднимались в небо, но это гораздо сложнее, когда беспилотники работают через оптоволоконные кабели.

Они стремятся выпустить около 30 000 дальнобойных дронов этих типов, а также 30 000 дронов-мишеней, которые они используют для истощения украинских систем противовоздушной обороны, в 2025 году. Что касается дронов FPV, россияне стремятся выпустить колоссальные 2 миллиона из них в 2025 году – сказал Александров.

Дополнение

Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет ключевую технологию борьбы с дронами, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что это отражает уменьшение обязательств Пентагона по обороне Украины.