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Пентагон перенаправляє критично важливу технологію боротьби з дронами з України до своїх військ - WSJ

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Адміністрація Трампа перенаправляє Україні ключову технологію боротьби з дронами. Детонатори для ракет тепер отримають підрозділи ВПС США на Близькому Сході.

Пентагон перенаправляє критично важливу технологію боротьби з дронами з України до своїх військ - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа перенаправляє ключову технологію боротьби з дронами, призначену для України, американським збройним силам. Про це повідомляє The Wall Street Journal, зазначаючи, що це відображає зменшення зобов'язань Пентагону щодо оборони України, передає УНН.

Деталі

"Минулого тижня Пентагон без зайвого галасу повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських дронів, тепер виділяються підрозділам ВПС США на Близькому Сході", - ідеться в публікації.

Як повідомляється, минулого місяця міністр оборони США Піт Гегсет у службовій записці уповноважив відділ Пентагону, який забезпечує задоволення потреб командирів у зброї, постачати детонатори Військово-повітряним силам США, хоча спочатку вони були придбані для України.

У раніше нерозкритому повідомленні Пентагон повідомив комітет Сенату з питань збройних сил, що потреба американських військових у детонаторах була "визначена міністром оборони терміновим питанням". WSJ зазначає, що Пентагон відмовив у проханнях про коментарі.

Як пише WSJ, рішення про перенаправлення компонента ілюструє дефіцит критично важливих оборонних засобів, на тлі того, як Україна готується до нових атак російських безпілотників та ракет, тоді як підрозділи ВПС США на Близькому Сході готуються до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій з бойовиками-хуситами в Ємені.

Прихильники цього кроку стверджують, що Пентагон має гнучкість для вжиття таких заходів відповідно до законопроекту про екстрені військові витрати, ухваленого минулого року. Але цей крок викликав занепокоєння серед прихильників України в Конгресі, які стверджують, що Пентагон не пояснив, який вплив цей крок матиме на українську оборону, або чи є потреба ВПС США терміновою.

"Ця спроможність є терміновою та життєво важливою для багаторівневої протиповітряної оборони України від російських атак", - сказала Селеста Валландер, яка обіймала посаду високопосадовця Міністерства оборони США за часів адміністрації Байдена.

"Але також існує нагальна потреба захистити американські сили та бази на Близькому Сході від хуситів та потенційних атак іранських безпілотників", - зазначила вона.

WSJ пише, що адміністрація Байдена організувала відправку детонаторів разом з численними іншими системами озброєння в межах "Ініціативи сприяння безпеці України", яка дозволила витратити мільярди доларів уряду США на закупівлю зброї та компонентів у американських оборонних компаній.

Хоча кошти на програму вже витрачені, поставки планується здійснити в Україну цього та наступного року, якщо адміністрація Трампа не перенаправить більше систем для поповнення запасів американської армії, пише видання.

Детонатори призначені для системи високоточної зброї ураження Advanced Precision Kill. Пентагон рекламує ефективність технології. Критично важливим компонентом є "детонатор близького радіуса дії", який детонує вибухівку, коли ракета наближається до безпілотника.

Повітряні сили країни, як вказано, адаптували ракети таким чином, щоб їх можна було запускати з винищувачів F-16 та F-15E проти безпілотників. Система дешевша, ніж ракети класу "повітря-повітря" Sidewinder та AMRAAM. Фотографію F-15E, оснащеного ракетними блоками, нещодавно опублікувало Центральне командування США, пише видання.

Доповнення

20 травня державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.

Також, за словами Рубіо, Сполучені Штати зараз працюють із союзниками по НАТО над постачанням Україні додаткових систем ЗРК Patriot.

Bloomberg повідомляло, що європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться безпосередньо допомагати Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Військово-повітряні сили США
Пентагон
Bloomberg L.P.
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Сполучені Штати
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