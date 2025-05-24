Європа думає купувати у США зброю для України - Bloomberg

Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться безпосередньо допомагати Україні. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

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Зазначається, що Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну. Водночас стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть Україні зброю й відкинули заклики Європи посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню.

Замість цього Кремль, судячи з усього, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу - йдеться у дописі видання.

Пропозиція, яка все більше набирає довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американське озброєння Україні, то це зробить Європа.

Це допомогло б Україні стримати просування Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню - пише Bloomberg.

По суті, такий поворот подій змусить Трампа вибирати між двома бажаннями: уникнути антагонізму з Путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок дорогих товарів військового призначення.

Джерела видання додали, що очікують, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Раніше короткочасна пауза створила оперативні проблеми для Києва, а також викликала більш широкі побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з аналогічним зверненням у майбутньому.

"Експерти кажуть, що поставки зброї Україні, схвалені і профінансовані колишнім президентом Джо Байденом, можуть закінчитися цього літа, і що Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти", - повідомляє Bloomberg.

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