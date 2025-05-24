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Європа думає купувати у США зброю для України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Європейські країни розглядають закупівлю американської зброї для України, якщо Трамп відмовиться допомагати. Європа не має достатньо зброї та виробничих потужностей для забезпечення потреб України.

Європа думає купувати у США зброю для України - Bloomberg

Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться безпосередньо допомагати Україні. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну. Водночас стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть Україні зброю й відкинули заклики Європи посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню.

Замість цього Кремль, судячи з усього, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу

- йдеться у дописі видання. 

Пропозиція, яка все більше набирає довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американське озброєння Україні, то це зробить Європа.

Це допомогло б Україні стримати просування Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню

- пише Bloomberg.

По суті, такий поворот подій змусить Трампа вибирати між двома бажаннями: уникнути антагонізму з Путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок дорогих товарів військового призначення.

Джерела видання додали, що очікують, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Раніше короткочасна пауза створила оперативні проблеми для Києва, а також викликала більш широкі побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з аналогічним зверненням у майбутньому.

"Експерти кажуть, що поставки зброї Україні, схвалені і профінансовані колишнім президентом Джо Байденом, можуть закінчитися цього літа, і що Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти", - повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україна пропонує Європейському Союзу з 2026 року фінансувати Збройні сили України. Він наголосив, що такі витрати становлять невелику частку ВВП ЄС, натомість це допоможе значно швидше посилити оборону Європи.

У межах формату G7 погодили продовжувати підтримку України - німецький міністр22.05.25, 11:51 • 2782 перегляди

Віта Зеленецька

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