Європа думає купувати у США зброю для України - Bloomberg
Київ • УНН
Європейські країни розглядають закупівлю американської зброї для України, якщо Трамп відмовиться допомагати. Європа не має достатньо зброї та виробничих потужностей для забезпечення потреб України.
Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться безпосередньо допомагати Україні. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
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Зазначається, що Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну. Водночас стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть Україні зброю й відкинули заклики Європи посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню.
Замість цього Кремль, судячи з усього, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу
Пропозиція, яка все більше набирає довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американське озброєння Україні, то це зробить Європа.
Це допомогло б Україні стримати просування Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню
По суті, такий поворот подій змусить Трампа вибирати між двома бажаннями: уникнути антагонізму з Путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок дорогих товарів військового призначення.
Джерела видання додали, що очікують, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Раніше короткочасна пауза створила оперативні проблеми для Києва, а також викликала більш широкі побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з аналогічним зверненням у майбутньому.
"Експерти кажуть, що поставки зброї Україні, схвалені і профінансовані колишнім президентом Джо Байденом, можуть закінчитися цього літа, і що Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти", - повідомляє Bloomberg.
Нагадаємо
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Україна пропонує Європейському Союзу з 2026 року фінансувати Збройні сили України. Він наголосив, що такі витрати становлять невелику частку ВВП ЄС, натомість це допоможе значно швидше посилити оборону Європи.
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