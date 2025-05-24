Европа думает покупать у США оружие для Украины – Bloomberg

Европейские страны рассматривают возможность закупки американского оружия на случай, если президент США Дональд Трамп откажется напрямую помогать Украине. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что у Европы нет ни запасов оружия, ни мощностей для его производства в достаточном объеме, чтобы обеспечить Украину. В то же время становится понятно, что США больше не будут поставлять Украине оружие и отвергли призывы Европы усилить санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на немедленное прекращение огня.

Вместо этого Кремль, судя по всему, затягивает мирные переговоры, обещанные Трампом, готовясь к летнему наступлению - говорится в заметке издания.

Предложение, которое все больше набирает доверия, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину. Идея заключается в том, что если Трамп откажется поставлять американское вооружение Украине, то это сделает Европа.

Это помогло бы Украине сдержать продвижение России и могло бы оказать новое давление на Путина, чтобы он серьезно отнесся к прекращению огня - пишет Bloomberg.

По сути, такой поворот событий заставит Трампа выбирать между двумя желаниями: избежать антагонизма с Путиным и желанием принести больше денег для США за счет дорогих товаров военного назначения.

Источники издания добавили, что ожидают, что США продолжат делиться разведданными с Украиной, чтобы помочь в определении целей. Ранее кратковременная пауза создала оперативные проблемы для Киева, а также вызвала более широкие опасения среди союзников США, что они могут столкнуться с аналогичным обращением в будущем.

"Эксперты говорят, что поставки оружия Украине, одобренные и профинансированные бывшим президентом Джо Байденом, могут закончиться этим летом, и что Европа будет пытаться произвести достаточно оружия, чтобы заполнить этот пробел. Путин попытается воспользоваться этой динамикой, считают эксперты", - сообщает Bloomberg.

Напомним

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Украина предлагает Европейскому Союзу с 2026 года финансировать Вооруженные силы Украины. Он подчеркнул, что такие расходы составляют небольшую долю ВВП ЕС, зато это поможет значительно быстрее усилить оборону Европы.

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