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Пентагон перенаправляет критически важную технологию борьбы с дронами из Украины своим войскам - WSJ

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Администрация Трампа перенаправляет Украине ключевую технологию борьбы с дронами. Детонаторы для ракет теперь получат подразделения ВВС США на Ближнем Востоке.

Пентагон перенаправляет критически важную технологию борьбы с дронами из Украины своим войскам - WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет ключевую технологию борьбы с дронами, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам. Об этом сообщает The Wall Street Journal, отмечая, что это отражает уменьшение обязательств Пентагона по обороне Украины, передает УНН.

Детали

"На прошлой неделе Пентагон без лишней шумихи сообщил Конгрессу, что специальные детонаторы для ракет, которые Украина использует для сбивания российских дронов, теперь выделяются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

Дополнение

20 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.

Также, по словам Рубио, Соединенные Штаты сейчас работают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных систем ЗРК Patriot.

Bloomberg сообщало, что европейские страны рассматривают возможность закупки американского оружия на случай, если президент США Дональд Трамп откажется напрямую помогать Украине.

Дополняется...

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
Марко Рубио
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Bloomberg L.P.
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
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