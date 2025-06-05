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Трамп восхищается "крутой" атакой Украины по аэродромам рф, но волнуется, что будет дальше

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

Дональд Трамп назвал атаку дронов Украины по аэродромам рф "сильной и крутой", но обеспокоен, что это может усложнить его миссию по прекращению огня из-за возможной эскалации.

Трамп восхищается "крутой" атакой Украины по аэродромам рф, но волнуется, что будет дальше

Президент США Дональд Трамп считал атаку беспилотников Украины по российским аэродромам "сильной" и "крутой", но он также обеспокоен тем, что это еще больше усложнит его миссию по прекращению огня. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Источники, которые обсуждали это с ним, сообщают, что Трамп считал неожиданную атаку беспилотников Украины в минувшие выходные "сильной" и "крутой", но он также обеспокоен тем, что это еще больше усложнит его миссию по прекращению огня.

Axios отмечает, что тщательно спланированная операция на важнейших стратегических авиабазах россии, проведенная дистанционно с расстояния тысяч миль, показала, что у Украины больше "карт", чем Трамп считал, но также фактически бросила вызов владимиру путину и подтолкнула его к эскалации в ответ.

Трамп заявил в среду, что путин "очень решительно" сказал ему, что он нанесет ответный удар.

Это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру

– сказал Трамп об их разговоре.

Он был на удивление молчалив на публике о своем отношении к атаке Украины. Однако в частном порядке он восхищался операцией.

За кулисами: "Достаточно сильно"

– сказал Трамп одному доверенному лицу, которое передало его слова Axios.

Он считал это крутым

– сказал другой источник о реакции Трампа.

Один советник Трампа заявил: "С международной точки зрения, чихуахуа наносит настоящий ущерб гораздо большей собаке".

Источник также сообщил, что Трамп считает, что атака дрона, вероятно, подтолкнет путина к очень существенным ответным мерам.

Трамп обеспокоен тем, что этот сценарий помешает его дипломатической инициативе, которая привела к первым прямым переговорам между сторонами за три года, сказал источник.

Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим, чтобы она деэскалировалась. Поэтому, если путин в ответ сойдет с ума, да, у президента есть беспокойство

– сказал другой источник, общавшийся с Трампом.

путин в разговоре с Трампом пригрозил ответом за удары по российским аэродромам04.06.25, 20:08 • 3098 просмотров

Axios отмечает, что недавние переговоры Украины и рф не показали никаких признаков прорыва, и Зеленский отметил, что путин отказывался добиваться прекращения огня задолго до нападения.

Как пишет Axios, одна из причин, почему атака Украины обеспокоила Белый дом, заключалась в том, что она была направлена на дальнобойные бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие и являются ключевой частью ядерного сдерживания россии.

Это очень опасный момент

— сказал американский чиновник.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что атака беспилотниками Трампа не удивила, потому что так происходит, когда война продолжается, но он обеспокоен тем, что это продолжит боевые действия.

Он хочет, чтобы боевые действия прекратились, поэтому его разочаровывает каждый раз, когда происходит такая атака

— сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Несмотря на эти опасения, Трамп также был поражен тем, что сделали украинцы.

Дополнение

По итогам спецоперации "Паутина" Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.

В СБУ сообщали о спецоперации "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация врага ориентировочной стоимостью 7 млрд долларов США. СБУ указывала, что поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
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